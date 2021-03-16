名家論壇》盧燕俐／存0050還是存金融股好？
文/盧燕俐
2021-03-16 08:47:07
近期金融股表現紅通通，尤其指標股富邦金，一個月大漲13%，大勝0050的-2%，讓不少理財新鮮人疑惑著：「現在才進場，到底該存0050好，還是存金融股好？」其實金融股強弱有別，若能選到強勢股，相信未來在升息循環下，績效與0050差距不會太大，但如果不會挑，還是0050比較實在。
金融股話題性不少，包括：本益比低、落後補漲、提前反應未來升息題材等等，所以，當美債殖利率暴衝、台積電漲不動時，部分資金就挪移至金融股，以今年前二月份獲利來看，富邦金以EPS3.77元勇奪冠軍，國泰金2.95元居次，在富邦金領漲之下，國泰金一個月漲幅也近一成。可是，把時間往前推移，定期定額存股三年，還是0050勝出。假設條件為，每月6號固定扣款一萬元，截至3月10日，存0050的總報酬為49％，存富邦金是24.79％，存國泰金更只有7.17％，更別說很多小資族喜愛的官股金控第一金和兆豐金，分別也只有10.82％與3.97％。主要是，去年FED祭出QE無上限，官股金控又配合政府紓困，多降息一碼，導致獲利縮減，顯示降息循環中，只存金融股遭遇很大的逆風。但時至今日，往好處看，當所有電子股和航運、鋼鐵等傳產股都漲瘋時，終於輪金融股上場。我認為，目前全球還未展開正式升息循環，金融股這波不會百花齊放，成為強勢主流族群，最多是個別點放、落後補漲，待這波大盤整理完畢，半導體依舊是主流股，包含金融在內的傳產，仍是配角；而金融股真正的大行情，應該要等到升息號角響起時。所以，現在想存金融股，可以採幾個策略。第一，無須一次買滿，既然是「存金融股」，而不是「壓金融股」，就可以每月按資金狀況，定期定額買入，以時間換取獲利空間，等FED改變購債或利率政策，就能嚐到甜美的果實。第二，高配息股無法跟高成長股畫上等號。官股金控向來以高殖利率著稱，普遍都有4％到6％之間，但必須坦言，這幾年的獲利成長性，無法與民營的富邦金與國泰金相提並論，在賺取殖利率與股價價差之間，投資人應衡量自身需求，選擇適合標的。第三，如果有選擇性的障礙，真不知金融股該怎麼選，也很擔心踩到地雷，那麼，回過頭來選0050或0056，也不失為一種策略。儘管我曾在專欄中多次提到，「長期而言，存0050累積財富的效果，遠優於0056，小資族應大膽，不要執迷高配息。」但身邊年輕同事，日前告訴我，「姐，去年0056領息領了兩千元，真的很開心，會繼續存下去！」可見，高配息帶來的心理愉悅感，無以取代！總結是，無論存金融股或存ETF，有紀律、有策略慢慢存，總比在股市追高殺低，到頭來只剩一場空，要來的好太多。●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com