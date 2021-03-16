鳳梨宴好運旺起來　鳳梨入菜、甜點、飲品都對味

台灣有名又好吃的「鳳梨」享譽世界，近期也因產銷話題引發全台關注，福容大飯店高雄店順勢推出「好運旺起來」壽星套餐，餐點結合中式料理的烹飪手法，特別用鳳梨入菜；高雄中央公園英迪格酒店全日餐廳推出多款自助吧鳳梨美食佳餚供民眾無限量取用。

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福容高雄店行政主廚鄧正中表示，台灣生產的鳳梨不但水份多且甜份也高，在經過烹調的過程後，可以把鳳梨的特殊香氣及豐富營養融入到料理當中。好運旺起來壽星宴席中，「寶島鳳梨起司角」將糯米粉做成的鳳梨形外皮，再用白醬把新鮮的海鮮及香甜鳳梨丁包裹起來，最後以香濃起司做核心，擁有多層次的口味感受。

▲「好運旺起來」壽星套餐，餐點結合中式料理的烹飪手法，特別用鳳梨入菜。（圖／福容大飯店提供）