鳳梨宴好運旺起來　鳳梨入菜、甜點、飲品都對味

台灣有名又好吃的「鳳梨」享譽世界，近期也因產銷話題引發全台關注，福容大飯店高雄店順勢推出「好運旺起來」壽星套餐，餐點結合中式料理的烹飪手法，特別用鳳梨入菜；高雄中央公園英迪格酒店全日餐廳推出多款自助吧鳳梨美食佳餚供民眾無限量取用。
福容高雄店行政主廚鄧正中表示，台灣生產的鳳梨不但水份多且甜份也高，在經過烹調的過程後，可以把鳳梨的特殊香氣及豐富營養融入到料理當中。好運旺起來壽星宴席中，「寶島鳳梨起司角」將糯米粉做成的鳳梨形外皮，再用白醬把新鮮的海鮮及香甜鳳梨丁包裹起來，最後以香濃起司做核心，擁有多層次的口味感受。「香鳳梅漬小番茄」是道清爽的開胃菜，將小番茄去皮後再加入鳳梨及酸梅醬汁醃漬入味，冰鎮後上桌；「焗烤鳳梨美玉排」則從最一開始的醃漬醬汁就將鳳梨融入其中；「猴菇蟲草鳳梨燉土雞」用新鮮的嚴選土雞加上蟲草花及鳳梨，並在裡面加上猴頭菇和佛手瓜燉煮2小時，不但可以喝到鳳梨特有的酸甜滋味，還兼顧養生概念。高雄中央公園英迪格酒店挺農民，由餐飲團隊領軍創意研發，即日起至3月31日，在2樓Wok on the Park全日餐廳推出多款自助吧鳳梨美食佳餚供民眾無限量取用。選用飽滿多汁、酸甜可口的台灣鳳梨，透過主廚獨具匠心的料理廚藝，製作成精緻甜點「鳳梨果乾布朗尼」與清爽「鳳梨水果優格」，以及中西式特色餐點「鳳梨培根炒飯」、「香煎石斑佐鳳梨沙沙醬」、「鳳梨苦瓜雞湯」、「堅果蜜鳳梨生菜沙拉」、「鳳梨海鮮沙拉」及「現烤夏威夷披薩」。