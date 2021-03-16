她叫鹹酥雞外送驚見「荔枝」！真相曝網笑翻：這種才好吃

鹹酥雞香氣誘人，現炸的酥脆口感更是讓人愛不釋手，成為許多人的宵夜首選，而鹹酥除了灑上胡椒、梅粉及辣椒粉外，許多店家還提供了蒜頭、九層塔、洋蔥等配料來增添美味口感。近日就有一名女網友透露，自己日前透過外送訂了鹹酥雞，沒想到餐點一打開鏡驚見「一串荔枝」，讓她瞬間嚇傻，而「真相」曝光後，網友全笑翻，直呼「這種才好吃」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出數張照片，並直問「說好的中辣呢？」她表示，自己透過送平台點了2份鹹酥雞，分別備註中辣加胡椒與小辣加胡椒，以及1串花枝丸，中辣加胡椒。

▲一名女網友訂了鹹酥雞外送，結果餐點打開後竟驚見「1串荔枝」，讓她瞬間看傻。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

不過，外送餐點到手後，她打開竟看到「1串荔枝」，頓時一頭霧水，仔細一看才發現，原來花枝丸被撒上滿滿的辣椒粉，讓她瞬間嚇傻，不禁直說「有點嚇到，我沒生氣只是覺得有趣，我自己是有吃辣」。

畫面曝光，逗樂不少網友，大家紛紛笑回「這是花枝丸？這分明是紅燒獅子頭」、「也太紅！」「是奶雞？（荔枝）」、「大辣你花枝丸會變成八寶丸」、「可能老闆吃很辣」；另還有人直言「這我可以」、「每次跟老闆說大辣，也沒有一間比得上妳現在的中辣，這個我喜歡」、「這種才好吃」、「我給滿分 這樣很過癮」、「這個合我口味」。（編輯：許苡晴）