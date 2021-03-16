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醫護施打AZ疫苗　陳時中：首波6萬人有意願

記者呂炯昌／台北報導

2021-03-16 09:42:25｜2021-03-16 10:20:29

衛福部長陳時中表示，首批有6萬名醫護人員願意施打疫苗，比例約32%。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.16）
▲衛福部長陳時中表示，首批有6萬名醫護人員願意施打疫苗，比例約32%。（圖／記者呂炯昌攝，2021.03.16）
我國日前從韓國獲得首批11.7萬份AZ新冠肺炎（COVID-19）疫苗，但是近來多國傳出施打AZ疫苗後出現血栓後遺症，歐美與亞洲多國下令暫停施打AZ疫苗。衛福部長陳時中今（16）日表示，首批有6萬名醫護人員願意施打疫苗，比例約32%。
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立院今日邀請行政院院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告，並接受質詢。陳時中在會前受訪表示，他認為疫苗目前還是安全的，不過近來有幾國有安全考慮而暫緩施打，等待17日食藥署檢驗完成後，2天內召開專家會議，就近來國內外情況、疫苗本身所提中的報告進行檢討，檢驗完成之後再來考慮要不要打的問題。
媒體追問有多少醫護人員有意願要打AZ疫苗？陳時中表示，一共有6萬人願意施打疫苗，第一線人員43%、第二線約28%，整體近33％願意施打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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