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30歲前最想完成啥夢想？網狂指「2件事」：想耍廢就耍廢

編輯中心/綜合報導

2021-03-16 10:07:09

夢想
▲有網友好奇提問「30歲以前，你最想完成什麼夢想？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「這2件事」。（示意圖／取自pixabay）
每個人的人生目標及追求不盡相同，大家都有自己想完成的事，然而，近日就有一名網友好奇提問「30歲以前，你最想完成什麼夢想？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「這2件事」。
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原PO在PTT女孩板表示，自己快30歲了，板上很多朋友應該都介於這個歲數之間，他並好奇想問「超過30歲的朋友，有什麼是『30歲以前不做的話，以後也不會做了』的事情？」
▲有網友好奇提問「30歲以前，你最想完成什麼夢想？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「這2件事」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友好奇提問「30歲以前，你最想完成什麼夢想？」沒想到全場答案幾乎一面倒，紛紛狂指「這2件事」。（圖／翻攝自PTT）
原PO接著直言，「像我現在有一個1歲多的女兒，可能有很多事無法做，但還是不想要在以後有悔恨，可惜現在都不能出國了，不然好想去歐洲（雖然也沒有錢）」。
問題一出，立刻掀起討論，許多網友一致直指「澳洲打工」與「財富自由」這兩件事，「有後悔沒去澳洲打工，但後悔也沒用」、「澳洲打工」、「出國工作」、「財富自由，然後想耍廢就耍廢」、「財富自由，每天不用工作就有錢」、「出國打工度假」、「澳洲打工，但我草莓族應該做不到」；另還有人回應「高空跳傘、提升智商」、「環遊世界」、「交多點朋友」、「去美國生活一陣子」、「從亞洲旅行到歐洲」、「存到五百萬+買房吧！」（編輯：許苡晴）
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