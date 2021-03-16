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華郵認錯更正報導　川普聲明感謝籲調查喬治亞州

中央社

2021-03-16 10:18:07

▲華盛頓郵報年初曾報導，前總統川普試圖施壓喬治亞州調查人員影響計票結果。華郵11日更正報導，承認引述川普的話引述錯誤。川普今天聲明表示感謝，並要求重啟調查。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲華盛頓郵報年初曾報導，前總統川普試圖施壓喬治亞州調查人員影響計票結果。華郵11日更正報導，承認引述川普的話引述錯誤。川普今天聲明表示感謝，並要求重啟調查。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者江今葉華盛頓15日專電）華盛頓郵報年初曾報導，前總統川普試圖施壓喬治亞州調查人員影響計票結果。華郵11日更正報導，承認引述川普的話引述錯誤。川普今天聲明表示感謝，並要求重啟調查。
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華盛頓郵報（The Washington Post）1月9日報導，川普（Donald Trump）去年12月對喬治亞州領頭的選務調查員施壓，要求「去發現詐欺行為」，她將能因此成為「民族英雄」。
華郵3月11日發出更正表示，在報導刊登2個多月後，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）公布川普與這名選務調查人員的通話錄音。
比照錄音內容，華郵坦言，根據消息來源提供訊息的報導，錯誤引述川普的話。川普並未要求調查人員「去發現詐欺行為」，也沒有表明這將能使這位調查人員成為「民族英雄」。
根據錄音內容，川普敦促這位調查員仔細檢視喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）選票，表示將會發現「不誠實」（dishonesty），川普還向調查員表示，她正在做「我國現在最重要的工作」。
對於華郵更新報導，川普今天發出聲明表示感謝，認為這顯示喬治亞州的獵巫行為根本無足輕重。他也呼籲對富爾頓郡與前喬治亞州州眾議員艾布蘭（StaceyAbrams）進行強力調查，他堅信這將會改變喬治亞州總統大選結果。（編輯：郭中翰）1100316
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