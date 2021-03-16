NBA／談當年「怪物之扣」 幹籃哥：KD說我手沒碰框不算
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 09:39:25
「幹籃哥」Blake Griffin曾經是聯盟中最富激情、最有創造力的扣將，然而這些年他因為體能下滑、已經不太常起飛了。不過談起當年隔扣知名球評Kendrick Perkins的驚天一灌，他依然是饒有興致。
2012年在快艇對籃網的一場例行賽中，Griffin在接獲Chris Paul傳球之後，面對Perkins的防守，直接騎上去灌籃，震驚全場，現場主播直呼這一扣是「Monster Dunk！」讓人印象深刻。不過如今Griffin不復當年，事實上本季至今他還沒有完成過灌籃，對此他本人強調自己還能扣，「我計劃會扣籃。我知道我這賽季還沒扣過，但我向你們保證，我還能扣。」Griffin加盟籃網後，讓球隊賠率超越湖人、一躍成為奪冠最大熱門，然而Perkins在節目上卻表示自己很不看好Griffin加入後的作用，因為他確信這位明星前鋒不可能回到當年身手。「那個把我印在海報中的男人(Griffin)，並不會為籃網帶來他們所需要的，籃網陣容紙上看起來不錯，但他的到來不會增加籃網奪冠幾率，不管有沒有他，籃網都是總冠軍的有力爭奪者。」Perkins如此說道。但無論如何，Griffin近期又談起了當年的那次灌籃，他認為隔扣的對象是Perkins讓這一灌更有價值，因為對方是很出色的防守者。當年Perkins和Kevin Durant還在雷霆當隊友，如今後者將和自己同隊，對此Griffin開玩笑說，「我記得KD曾說那球我手沒碰到籃框，所以不算扣籃。我希望他忘了這件事了。」