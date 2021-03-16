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台股盤上狹幅震盪　鴻海相對強勁漲逾1%

記者許家禎/台北報導

2021-03-16 09:48:37

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（16）日開盤漲4.6點，加權股價指數以16253.93點開出，早盤一度來到16309點，但9點半過後，僅小漲24點。（圖／NOWnews資料照）
美股昨（15）日漲多跌少，台北股市今（16）日開盤漲4.6點，加權股價指數以16253.93點開出，早盤一度來到16309點，但9點半過後，僅小漲24點。權值股台積電從盤上回落到平盤，聯發科也自917元拉回。鴻海因兩家外資同步看好，股價相對強勁漲逾1%。
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美股道瓊指數15日上漲174.82點，或0.53%，收32,953.46點；標普500指數上漲25.60點，或0.65%，收3,968.94點；那斯達克指數下跌139.84點，或1.05%，收13,459.71點；費城半導體指數上漲66.96點，或2.26%，收3,032.05點。
台北股市今日開盤漲4.6點，加權股價指數以16253.93點開出，早盤一度來到16309點，9點半過後小漲24點。權值股台積電以610元開出，早盤來到盤上後又回落，跌2元來到609元。聯發科則從開盤的917元拉回到907元的平盤位置。大立光跌0.2%，來到3395元。
鴻海打造MIH電動車平台，預計3月25日舉行首次會員大會，兩家外資同步看好，其中美系外資目標價調高至155元、日系外資喊到146元。而鴻海今日股價強勁，早盤漲超過1%，來到122.5元。另外，世界漲近1%，日月光、力積電漲0.4%與0.8%。
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