震懾中國野心！美軍艦去年通過台海13次　為14年來最多

《美聯社》報導，美國戰艦2019年在中國宣稱主權的人工島嶼附近共進行活動10次，2020年又接近島嶼10次，是2014年來每年平均活動次數的2倍；2020年，美國海軍船艦在台灣海峽航行了13次，是近14年以來最頻繁的一年。海軍航行經過台海，是美國軍方在正面衝突之外，震懾中國的主要方式。2020年美國海軍行動增加反映前總統川普（Donald Trump）對中國強硬的立場，以及五角大廈著手處理北京不斷擴張的軍事威脅。《美聯社》指，前總統歐巴馬執政最後2年，將注意力從中東轉移至亞洲，平均每年海軍都會航行至亞洲12次。而川普執政的頭2年，海軍鮮少在台灣海峽活動，但在2019年增加至9次，2020年增加至13次。執政期間，川普提出「自由開放的印太地區」政策，多次派遣美國艦隊前往南海、台海以及東海執行任務。去年美中關係緊張讓外界一度擔憂會在南海爆發「熱戰」，現在拜登上台，新政府如何應對中國在太平洋的勢力持續受到關注。今年年初至今，美軍在南海進行2次任務，最近一次是2月17日在南沙群島附近；台海方面至少有3次航行紀錄，包括上週三（10）柏克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）。參與2月南沙群島任務的拉塞爾號驅逐艦 （USS Russell）指揮官表示，中國在南海非法、大範圍的海事行動嚴重影響地區的航行、飛行自由，使自由貿易受阻，並且損害南海沿岸國家的經濟自由。《美聯社》指，昨（15）日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）抵達日本，他將與國務卿布林肯（Antony Blinken）與拜訪美國在東亞重要的兩個盟友，日本、韓國，進行「2+2」會談，可見拜登希望透過加強與太平洋盟國的互動，消弭中國日益增長的影響力。