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震懾中國野心！美軍艦去年通過台海13次　為14年來最多

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-16 10:09:48

▲美國國務院批准對台三項軍購，總價值18.113億美元。（圖／翻攝自 US Navy ）
▲《美聯社》根據海軍資料統計，2020年美國軍艦共通過台海13次，是14年以來最多。（圖／翻攝自 US Navy ）
中國近年於南海進行軍事建設，在東海、台海軍演活動頻繁，為遏止中國拓展海上軍事力量的野心，美國海軍船艦過去2年在南海、台灣海峽海域的活動急遽增加。美國海軍資料顯示，光是去年軍艦就通過台灣海峽13次，為14年來最多。
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《美聯社》報導，美國戰艦2019年在中國宣稱主權的人工島嶼附近共進行活動10次，2020年又接近島嶼10次，是2014年來每年平均活動次數的2倍；2020年，美國海軍船艦在台灣海峽航行了13次，是近14年以來最頻繁的一年。
海軍航行經過台海，是美國軍方在正面衝突之外，震懾中國的主要方式。2020年美國海軍行動增加反映前總統川普（Donald Trump）對中國強硬的立場，以及五角大廈著手處理北京不斷擴張的軍事威脅。
▲日本《日經亞洲評論》近日刊文分析，歐洲大國相繼派遣軍艦前往印太地區，能夠震懾中國在南海的勢力擴張。圖為美國航母與日本航空自衛隊聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）
▲《日經亞洲評論》近日分析除了美國，歐洲大國也相繼派遣軍艦前往印太地區，試圖震懾中國在南海的勢力擴張。圖為美國航母與日本航空自衛隊聯合軍演。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》指，前總統歐巴馬執政最後2年，將注意力從中東轉移至亞洲，平均每年海軍都會航行至亞洲12次。而川普執政的頭2年，海軍鮮少在台灣海峽活動，但在2019年增加至9次，2020年增加至13次。執政期間，川普提出「自由開放的印太地區」政策，多次派遣美國艦隊前往南海、台海以及東海執行任務。
去年美中關係緊張讓外界一度擔憂會在南海爆發「熱戰」，現在拜登上台，新政府如何應對中國在太平洋的勢力持續受到關注。今年年初至今，美軍在南海進行2次任務，最近一次是2月17日在南沙群島附近；台海方面至少有3次航行紀錄，包括上週三（10）柏克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）。
參與2月南沙群島任務的拉塞爾號驅逐艦 （USS Russell）指揮官表示，中國在南海非法、大範圍的海事行動嚴重影響地區的航行、飛行自由，使自由貿易受阻，並且損害南海沿岸國家的經濟自由。
《美聯社》指，昨（15）日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）抵達日本，他將與國務卿布林肯（Antony Blinken）與拜訪美國在東亞重要的兩個盟友，日本、韓國，進行「2+2」會談，可見拜登希望透過加強與太平洋盟國的互動，消弭中國日益增長的影響力。
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