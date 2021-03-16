籃球／時代的眼淚！田壘高掛球鞋 昔日三民五虎全部引退
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 10:43:58
在千禧年之後無論哪個時刻，田壘都是球迷聊起台灣籃球一定會提起的名字，但如今他的生涯將畫下句點。也宣告昔日「三民五虎」已全數退役，往日時光已不再。
田壘在求學時代，出眾的身體條件就已經很受矚目，高中時就有197公分，因此也被外界寄予厚望。因緣際會成為三民家商成軍首批的球員後，他和周士淵、吳永仁、李奇勳、莊曉文這一批同出於七賢國中的好手被合稱為「三民五虎」。五虎中，吳永仁、李奇勳與田壘是同一屆，而莊曉文和周士淵則是學弟，88學年度田壘長到2米，他們5人一路挺進、殺進到冠軍。當年冠軍士是採取2勝賽制，三民第一戰砍下40分的周士淵投進逼平三分球，第2戰李奇勳拿下29分贏球，拿下隊史第一座冠軍。隔年，五人默契和球技進一步提升，三民家商更加沒有對手，決賽面對當時還稚嫩、由曾文鼎和吳岱豪組成的「再興雙塔」，三民兩戰贏了19分，最終完成連霸，他們的故事也寫下了HBL高中籃球聯賽最傳奇的一頁。三民家商當年雖然只是學生籃球隊，但人氣卻絲毫不亞於職業球隊，為當年低迷的籃壇注入一股活力，同時五虎和同時期的其他好手成就了中華男籃的「黃金世代」，帶給球迷無限美好的回憶。進入職業賽場後，除了李奇勳因傷沒有太多發揮之外，莊曉文在台銀效力了11年，出賽了282場比賽；而周士淵和吳永仁都曾是SBL生涯出賽紀錄保持人。周士淵生涯打了16年，出賽393場比賽，拿到4332分、1062籃板、543助攻和539抄截，是SBL史上第3位達到4000分里程碑，也是第１位達到500抄截的球員。吳永仁生涯打了14年、376場比賽，拿到3097分、1213助攻、1228和411次抄截，他是史上第一位加入生涯「3000得分、1000助攻、1000籃板」俱樂部的成員。這3位球員中，莊曉文在2014年就已退役，吳永仁則是2017年結束生涯，周士淵在前年也決定高掛球鞋，因此在今年之前三民五虎還以球員身分在打球的只剩下田壘了。不過田壘昨日在引退影片中表示，自己在PLG開季首周就因膝蓋和腳踝傷勢而感到不適，一開始期望能復原，但傷情不見好轉，因此最終做出了退休這個艱難決定。田壘堪稱是SBL聯盟的指標性人物之一，生涯在此效力11年，打了253場比賽轟下4883分(聯盟第2)、2222籃板(史上第一)、563次助攻、360抄截和380次阻攻。同時還是SBL生涯季後賽累計最多得分(1640)和最多籃板的(746)的球員。如今他決定離開這個舞台，並且期許自己未來能在球隊管理職務上開啟人生第二春。而對於台灣籃球來說，這也是將是一個時代的結束，有些感傷、但也充滿新機。