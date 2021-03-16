藍倡重啟核四卻不要核廢料？蘇貞昌籲全盤思考、共同面對
記者劉育辰／台北報導
2021-03-16 10:21:15｜2021-03-16 10:34:42
藻礁公投議題持續延燒，近期國民黨開始提倡以重啟核四取代三接、避免藻礁生態破壞，但新北市長侯友宜日前卻問中央「何時把核廢料移出新北市？」產生了核電卻又不要核廢的矛盾，行政院院長蘇貞昌今（16）日接受訪問時表示，國人在思考以核四取代三接時，要全盤思考、共同面對問題。
蘇貞昌表示，在談核能發電的同時，更要注意到它的後續處裡的困難，核廢料就是其中一種，千年、萬年都處理不完。全台灣現在沒有一個地方願意收容核廢料，這也是侯友宜頭痛的地方，國人在思考所謂重啟核四時，要同時注意到核廢料後續怎麼處裡的問題，不能只有想一個點，要全盤思考；不能只想現在、還要思考未來怎麼辦，一起共同面對共同的問題，台灣才能愈來愈好。此外，昨日立法院衛環委員會前往大潭實地勘察藻礁，後續卻演變成藻礁能否踩的爭議。蘇貞昌則表示，生態保育是很專業的事；看到大家都一起重視，政府一方面要做好生態環境保護，同時也要持續穩定供電，這是全體國人的期待，一刻都不能停、一步都不能錯。希望大家一起，在台灣防疫成功、經濟快速成長、民生各方面進步的同時，其他方面也能做到最好。