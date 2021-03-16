國民黨魁之爭 江啟臣月底出書主打承擔、５月請假參選
記者余祥／台北報導
2021-03-16 10:22:19｜2021-03-16 10:22:29
國民黨主席之爭白熱化，現任黨主席江啟臣面對來勢洶洶的潛在對手也開始出招，江啟臣將在3月29日發表新書《破浪 啟程》，闡述江啟臣在2020年國民黨總統大選慘敗之後勇於承擔，更是國民黨最年輕的黨主席，與前新北市長朱立倫較勁；另外，江啟臣也規劃在5月登記參選後請假黨主席。
國民黨主席選戰預定在7月舉行，除江啟臣宣布爭取連任外，前新北市長朱立倫本週將首度現身召開記者會談國政，也被視為參選起手式，還有前高雄市長韓國瑜積極進行公益之旅，動向也備受關注；另還有中廣董事長趙少康有意角逐，國民黨智庫副董事長連勝文日前也表態認真考慮參選黨主席。面對潛在對手來勢洶洶，江啟臣3月29日將在台大國際會議中心舉辦《破浪 啟程》新書發表會，書中闡述他從政的歷程，以及2020年總統大選傳出「韓江配」的秘辛，再談到他的兩岸論述立場。不過，新書最重要的是主打承擔，劍指去年黨主席補選怯戰的對手朱立倫。江啟臣也預計在5月登記參選後開始請假黨主席一職，但由於江啟臣未聘副主席職位，無法由第一副主席代理，將比照往例，由中常委互推一人代理主席，負責主持中常會及相關黨務。