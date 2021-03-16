科技執法再立功 新北環保局逮獲畜牧場排污水
記者陳志仁／新北報導
2021-03-16 10:25:01
新北市環保局科技執法再立功！環保局即時監控林口溪流域內飼養牛、豬等畜牧場的排放水狀況，近日發現感測器數值顯示水體數值異常，稽查人員13日啟動夜間蹲點，查獲一畜牧場未經處理由放流口逕行排出，已依違反水污染防治法告發並令立即停止排放。
環保局表示，該畜牧場位處山林中，四周雜草叢生，稽查人員為了這次行動，除運用空拍機居高臨下掌控，同步沿水路披荊斬棘探查，先於隱蔽處觀察水質數據的變化，並不定時採樣，自下游溯溪至河堤邊守株待兔一整晚，終在14日凌晨5時發現一畜牧場廢污水少量排放，稽查人員隨即進行採樣並進場蒐證，一舉查獲放置廚餘的槽體不斷有廢污水溢出。環保局指出，現場命業者立即啟動馬達返送排入設備處理，即不再有排放情事，目前採集樣品已送檢驗，將待檢測的結果後，依違反水污染防治法的第7條規定告發，最重可處新台幣2000萬罰鍰；業者則回應，本次因外勞作業疏失，忘記啟動馬達，導致這次的污染事件，將封除場內該處排水口，避免未來再次發生。環保局強調，河川污染稍縱即逝，為取得有利污染事證，除有賴稽查人員現場的判斷及經驗累積，亦仰賴民眾掌握第一時間報案，留下相關具體資訊及位置，才能有效找出污染源，避免污染情事持續發生；也呼籲市民倘發現任何污染，請立即撥打1999市政服務專線通報，共同守護民眾的環境與生活品質。