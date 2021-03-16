美國禁令下求生存！華為擴大5G服務 投入養豬業、礦業
國際中心林孝萱 /綜合報導
2021-03-16 10:51:53｜2021-03-16 11:58:00
中國通訊科技巨頭華為（Huawei），在美國川普、拜登政府接連制裁下，為求生存大舉拓展其他領域的業務，合作項目包括汽車業、養豬業、漁業養殖甚至是礦業。創辦創辦人任正非日前表示，手機業務在制裁下不可避免的下滑，但今年有望從其他業務上補足這些損失。
創辦人任正非在農曆春節前，在太原「智能礦山創新實驗室」揭牌儀式上表示，華為到了5G時代，主要的對象是企業，比方說機場、碼頭、煤礦、鋼鐵、汽車製造等，在各個領域華為都建立了合作實驗室。任正非強調，這不是要讓華為去挖礦、造車，而是提供電子系統和軟體服務，例如，希望透過科技讓煤炭行業實現「少人、無人、安全、高效」的目標。由於川普政府下令切斷美國科技技術出口，使華為無法取得先進晶片，智慧型手機出貨量在去年第四季大跌20%。但任正非對華為公司生存充滿信心「我們不依靠手機也能存活」並指出，2020年華為銷售收入、利潤都正增長，寧波港、深圳機場、杜拜機場都有華為的5G服務。華為在3月4日提出「好望雲」服務，希望在雲端數據管理上拓展業務。華為新聞稿指，好望雲服務，旨在圍繞安全防範、生產管理、智慧運營等場景，為政企等用戶提供智能原生的端雲協同行業視頻雲服務解決方案，助力政企數字化轉型。除了在機場、港口提供5G服務，華為還與養殖漁業合作，在中國東部的養魚場設置太陽能電池板，並在2月於微博透露進軍養豬業。華為機器視覺領域總裁段愛國3月5日表示，微博上提到的「智慧養豬方案」，是希望透過儀表監控、大數據分析和AI管理等方法，推動養豬業「數據化」、「智能化」、「無人化」。段愛國指，中國養豬業關係到國民生計，發展空間非常大，但AI在養豬行業的應用相對其他領域偏落後，去年一些大型的養豬企業找到華為，才開始這一系列的創新。中國「天眼查」3月9日發現，華為近期申請了「華為智慧屋」、「華為全屋智能」、「HUAWEI Smart Home」相關商標，國際分類為網站服務、教育娛樂、建築修理。目前商標仍在申請中，但引起外接關注，華為下一步是否要進軍房產業。