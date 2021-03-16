傳奇球星「少俠」田壘引退！網全淚推：天賦真的後繼無人

20年左右的籃球生涯，田壘身上的成就無數，包括：HBL冠軍二連霸、SBL總冠軍、3座年度最有價值球員獎、4次年度第一隊、2次得分王、3次籃板王、1次抄截王，他是以18歲之姿就扛下中華隊國手責任的「黃金世代」，少數挑戰NBA夏季聯賽的台灣球員，也是2000年以來台灣最具代表性的籃球選手之一。「其實這季一開始的狀態調整得不錯，也希望能在生涯後段再打出一些作品，沒想到傷勢來得突然。」田壘坦言，「要離開最愛的運動，離開一直陪伴著的籃球當然很不容易。但人生的路還很長，希望能帶著相對健康的身體轉換到下一個跑道。」
對此，有網友就將此消息轉貼至PTT，掀起熱議，不少粉絲紛紛淚憶，「有史以來天賦最好的台灣球員」、「哭了，我的青春啊！」「天賦真的後繼無人，謝謝壘哥」、「田壘又強又有品，很少起衝突，內線夠硬但不髒」、「真的難以忘記卡達絕殺，原來台灣也做的到這種空接灌籃」、「真的是台灣籃球傳奇之一」、「難以忘記以前的俠獸對決」、「田壘辛苦了，為中華隊出賽總是盡力又從無怨言，不容易」、「綜合最帥的台灣球員」、「國際賽中華隊的籃板守護者」。
不過，也有網友人認為，田壘是時候脫下職業球員身份了，真的需要好好休息了，「季賽最後一場登錄說再見差不多吧！狀態就無法打了，膝蓋老毛病去CBA之前就那樣了沒辦法好」。（編輯：許苡晴）