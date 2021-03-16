傳奇球星「少俠」田壘引退！網全淚推：天賦真的後繼無人

「少俠」田壘從高中時期就小有名氣，除了俊俏的外表令粉絲著迷外，過人球技也讓人欽佩，曾與「三民五虎」共同為母校三民家商創下佳績，勇奪HBL二連霸，名氣就此打出。隨後加入SBL職籃「達欣工程」隊，2014年又轉至大陸CBA奮戰，甚至一度到美國參加沙加緬度國王隊試訓，他曾經是最接近NBA的台灣球員，走過20個年頭的籃球生涯，昨（15）日田壘透過台新夢想家宣布，今年打完將正式退役。消息一出，許多網友便在PTT討論，紛紛淚推「天賦真的後繼無人」。

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福爾摩沙台新夢想家球星田壘於昨日正式宣佈，在2020-21 P. LEAGUE +球季結束後將正式脫下戰袍，結束職業球員身份。台新夢想家本季最後的例行賽（4/4日）也將成為田壘的引退賽。其實在開幕賽前，田壘右膝就出現水腫症狀，左腳踝也產生不適，本球季至今都仍在與傷勢對抗，即使經過持續治療與復健，目前仍未達能投入完整訓練的狀況，在與教練團、球團制服組、家人、朋友與各界長官的討論下，田壘決定在這個球季結束後高掛球鞋，結束職業球員的身份。

20年左右的籃球生涯，田壘身上的成就無數，包括：HBL冠軍二連霸、SBL總冠軍、3座年度最有價值球員獎、4次年度第一隊、2次得分王、3次籃板王、1次抄截王，他是以18歲之姿就扛下中華隊國手責任的「黃金世代」，少數挑戰NBA夏季聯賽的台灣球員，也是2000年以來台灣最具代表性的籃球選手之一。「其實這季一開始的狀態調整得不錯，也希望能在生涯後段再打出一些作品，沒想到傷勢來得突然。」田壘坦言，「要離開最愛的運動，離開一直陪伴著的籃球當然很不容易。但人生的路還很長，希望能帶著相對健康的身體轉換到下一個跑道。」

▲寶島夢想家前鋒田壘。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.17）

▲田壘決定本季結束後退役。（圖／台新夢想家提供）

對此，有網友就將此消息轉貼至PTT，掀起熱議，不少粉絲紛紛淚憶，「有史以來天賦最好的台灣球員」、「哭了，我的青春啊！」「天賦真的後繼無人，謝謝壘哥」、「田壘又強又有品，很少起衝突，內線夠硬但不髒」、「真的難以忘記卡達絕殺，原來台灣也做的到這種空接灌籃」、「真的是台灣籃球傳奇之一」、「難以忘記以前的俠獸對決」、「田壘辛苦了，為中華隊出賽總是盡力又從無怨言，不容易」、「綜合最帥的台灣球員」、「國際賽中華隊的籃板守護者」。

不過，也有網友人認為，田壘是時候脫下職業球員身份了，真的需要好好休息了，「季賽最後一場登錄說再見差不多吧！狀態就無法打了，膝蓋老毛病去CBA之前就那樣了沒辦法好」。（編輯：許苡晴）