對戰江啟臣 朱立倫清明前後攤牌、韓國瑜IG新照引聯想
記者余祥／台北報導
2021-03-16 10:55:16｜2021-03-16 11:54:32
國民黨主席預定在7月改選，現任黨主席江啟臣已表態爭取連任，其他潛在對手雖尚未鬆口，但檯面下合縱連橫不斷，前新北市長朱立倫本週將召開記者會主打國政，與江啟臣別苗頭，正式宣布參選的時間點可能是清明節前後；前高雄市長韓國瑜昨（15）日也在IG換上「韓風」照片，更已完成點痣「修修臉」工程，造型大突破，也讓外界猜想是否即將復出參選。
國民黨主席之爭目前僅有一位參賽者江啟臣，朱立倫雖尚未鬆口，但黨內人士預判，江、朱終須一戰。朱立倫近期避開黨爭紛擾，主打監督國政，不但在臉書上質疑執政黨施政議題，與行政院隔空對戰，本週更將首度現身召開記者會，談高齡社會居住的議題，被外界視為是參選黨魁起手式。朱立倫預計在清明節前後表態參選黨魁，但朱立倫陣營勢必需要回應黨內的質疑，包括為何去年黨主席補選未參選，以及2024年角逐總統大位意向如何保持黨魁中立、無私心。另名熱門人選韓國瑜近期也積極進行公益之旅，還在官方YouTube推出「韓先生來敲門」系列影片，保持聲量。韓國瑜昨天更在IG上PO出新造型的韓風照片，脫下韓國瑜的招牌襯衫，換上黑色高領毛衣、駝色大衣，更進廠維修臉上點痣，韓國瑜大改形象，更引發韓國瑜將復出的聯想。 中廣董事長趙少康雖有意參選，但卡在尚未回覆黨籍一年的資格限制，恐拿不到參選入場券。原本與江啟臣為盟友的國民黨智庫副董事長連勝文也與江啟臣反目，認真考慮參選，近期積極拜會黨內大老，爭取支持，不但修復與前國民黨副主席郝龍斌的關係，向郝陣營遞橄欖枝，更在農曆年間拜會韓國瑜談改革和發展。