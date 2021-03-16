耗水費何時能開徵？王美花：收集草案意見中
記者張志康/綜合報導
2021-03-16 10:57:57
近來水情告急，社會各界對於耗水費何時能夠開徵都相當關切，經濟部長王美花今（16）日指出，目前經濟部正與產業界座談交流、收集意見，凝聚共識後才能推出草案，再與產業界進行溝通，因此暫無推動的時程可言。
王美花今日赴立院備詢，會前接受媒體聯訪時，媒體問道外界對於耗水費的開徵相當關切，是否能在總統蔡英文任內完成開徵？王美花表示，目前經濟部已經針對耗水費相關議題與科學園區與工業園區等產業界進行溝通、收集意見，待凝聚共識後，才能據此出台相關草案，再與業者進行溝通，因此到目前為止，仍無推動的時程可言。另一方面，對於昨日環衛委員會的立委赴桃園視察藻礁，引發是否能踩在藻礁上的爭論。王美花表示，昨日環衛委員會視察的部分是G1區，這個區域原本中油就依照環評進行相關生態保護，依目前的規範並沒有規定不能進去（生態保護區），平常也有漁民會進去捕魚。王美花進一步說明，藻礁保護區目前的規範並未規定不可進入，只有人數限制，其目的是為了避免額外的破壞，但若有專人帶領、沒有額外的動作，應該沒有問題。至於談到中油有意在麥寮興建天然氣接受站，但雲林縣長張麗善認為不可行。王美花表示，麥寮是否能夠興建天然氣接收站，還需要經過環評及地方政府同意。她認為，若能藉此以天然氣取代燃煤發電，對空汙、燃煤減排都很有幫助。王美花也特別指出，若麥寮能夠興建天然氣接收站，也是供中部地區使用，若要將管線拉到桃園，全長180公里的管線，相關施作及可行性評估都是非常長期的工作，因此，麥寮天然氣接收站原本就是增氣減煤的議題。