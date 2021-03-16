緬甸民眾砸中資企業洩憤 吳釗燮：鼓勵台商掛國旗自保
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-16 11:57:14
緬甸軍方上（2）月1日發動政變，將翁山蘇姬等文人政府高層軟禁，軍政府近日使用武力鎮壓抗議民眾，導致軍民衝突持續升高。由於中國政府為緬甸軍方主要靠山，因此緬甸民眾轉而攻擊中資企業洩憤。對此，外交部鼓勵緬甸台商掛中華民國國旗自保。
立院今日邀請行政院院長蘇貞昌提出施政方針及施政報告，並接受質詢。外交部長吳釗燮會前受訪表示，外交部職責在身，要確保在當地台商的人身安全，目前為止在緬甸的台商都沒有問題，外交部鼓勵台商做出一切能自保的行動，以及能區隔台灣與中國的行為，掛國旗當然是個好方法。針對帛琉總統惠恕仁將於月底訪台，吳釗燮表示，外交部非常歡迎，並在做具體安排中，有關確切的時間、行程，一旦確認後就會對外公布。外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，緬甸抗議民眾闖入仰光的萊達雅工業區，並針對中國企業進行破壞，同樣位於萊達雅工業區的台商企業「昌億公司」因被誤認為中資企業遭到波及，所幸10名受困廠房內的台籍幹部均平安。外交部表示，駐緬甸外館已建議緬甸台商用緬甸文特別註明是「台灣」企業，以免被誤認中國企業遭到破壞。外交部也指出，3月14日華航第二架緬甸撤僑班機順利返抵台灣，機上118名乘客中，包括80名國人與持有我國居留證的旅客。