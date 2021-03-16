被逼「只能念醫學院」！她重考9年後弒母：終於打敗怪物
編輯中心/綜合報導
2021-03-16 11:53:53
真是人倫悲劇！日本一位女子從小被母親教導要考上醫學院，母親甚至為此逼她重考9年，重考期間不僅手機被沒收，連洗澡都要母女一起，完全沒有個人自由時間，最終女子忍無可忍，犯下弒母分屍的慘案。
根據日媒《47NEWS》報導，弒母的女子名叫桐生希美，是位獨生女，今年34歲。由於父親擔任保全工作長年住在員工宿舍，桐生希美從小就形同由母親單獨照料，母親把所有心力都放在她身上，尤其期盼女兒未來能夠成為一位醫師。童年的桐生希美曾經也抱有醫師夢，但她很快就發現自己成績不夠好，距離醫學院差距很大。但母親還是堅持桐生希美必須就讀醫學院，在桐生希美第一次落榜後，母親竟然對親戚說謊「有考上」，然後逼迫桐生希美重考，以讓謊言成真。自此桐生希美展開地獄般的重考生活，足足重考了9年，這段期間桐生希美沒有個人自由，手機被沒收，連洗澡都要母女一起。桐生希美曾經離家出走3次，但最後還是被抓回家。好不容易，母親「放寬條件」讓桐生希美去考護理系，以成為助產士為目標，而桐生希美也順利考取滋賀醫科大學醫學部的護理系。桐生希美本以為人生總算要進入下一篇章，但母親還是對護理師不滿意，要求桐生希美繼續考取助產士，甚至逼她放棄成為護理師。這成為壓垮桐生希美的最後一根稻草，於是崩潰的桐生希美殺害母親並且分屍，犯案後還在推特寫下「打倒怪物，終於可以安心了」的自白。桐生希美弒母案發生在2018年3月，案情曝光後立即引發外界高度關注。母親扭曲的望子成龍心態，對於子女的「教育虐待」精神壓力成為日本社會討論重點，最終法官認為桐生希美確有令人同情之處，從一審判決的15年有期徒刑改判為10年有期徒刑，全案在日前定讞。（編輯：倪浩軒）