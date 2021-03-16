NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

被逼「只能念醫學院」！她重考9年後弒母：終於打敗怪物

編輯中心/綜合報導

2021-03-16 11:53:53

▲日本一位女子被媽媽逼著重考9年，只因為媽媽非要她讀醫學院。最終女子忍無可忍弒母分屍，震驚外界。示意圖，與文中人物無關。（圖／翻攝自Pixabay）
▲日本一位女子被媽媽逼著重考9年，只因為媽媽非要她讀醫學院。最終女子忍無可忍弒母分屍，震驚外界。示意圖，與文中人物無關。（圖／翻攝自Pixabay）
真是人倫悲劇！日本一位女子從小被母親教導要考上醫學院，母親甚至為此逼她重考9年，重考期間不僅手機被沒收，連洗澡都要母女一起，完全沒有個人自由時間，最終女子忍無可忍，犯下弒母分屍的慘案。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日媒《47NEWS》報導，弒母的女子名叫桐生希美，是位獨生女，今年34歲。由於父親擔任保全工作長年住在員工宿舍，桐生希美從小就形同由母親單獨照料，母親把所有心力都放在她身上，尤其期盼女兒未來能夠成為一位醫師。
童年的桐生希美曾經也抱有醫師夢，但她很快就發現自己成績不夠好，距離醫學院差距很大。但母親還是堅持桐生希美必須就讀醫學院，在桐生希美第一次落榜後，母親竟然對親戚說謊「有考上」，然後逼迫桐生希美重考，以讓謊言成真。
自此桐生希美展開地獄般的重考生活，足足重考了9年，這段期間桐生希美沒有個人自由，手機被沒收，連洗澡都要母女一起。桐生希美曾經離家出走3次，但最後還是被抓回家。好不容易，母親「放寬條件」讓桐生希美去考護理系，以成為助產士為目標，而桐生希美也順利考取滋賀醫科大學醫學部的護理系。
桐生希美本以為人生總算要進入下一篇章，但母親還是對護理師不滿意，要求桐生希美繼續考取助產士，甚至逼她放棄成為護理師。這成為壓垮桐生希美的最後一根稻草，於是崩潰的桐生希美殺害母親並且分屍，犯案後還在推特寫下「打倒怪物，終於可以安心了」的自白。
桐生希美弒母案發生在2018年3月，案情曝光後立即引發外界高度關注。母親扭曲的望子成龍心態，對於子女的「教育虐待」精神壓力成為日本社會討論重點，最終法官認為桐生希美確有令人同情之處，從一審判決的15年有期徒刑改判為10年有期徒刑，全案在日前定讞。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.72%89.28%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀