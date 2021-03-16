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都怪中央！「核廢料」讓侯友宜很頭痛

記者陳志仁/綜合報導

2021-03-16 11:55:19

侯友宜
▲新北市長侯友宜坦承「核廢料」確實讓他很頭痛，但他的頭痛是中央遲遲不處理。（圖／新北市民政局提供）
藻礁公投議題的持續延燒，國民黨甚至提倡以重啟核四取代三接，加上重啟核四公投案將在8月28日登場，新北市長侯友宜日前日前喊話，「核廢料還要放在新北市多久？」行政院院長蘇貞昌今（16）日呼籲，思考重啟核四同時，也該考量如何處理「核廢料」。
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侯友宜今日出席110年市長行動治理八里區的座談時，也針對「核廢料」的議題受訪；侯友宜坦承「核廢料」確實讓他很頭痛，因為新北市民每一個人都在講，中央為什麼不趕快把「核廢料」處理掉，中央一直無法把「核廢料」處理，市民就一直在反映，他也一直在講。
侯友宜解釋，核廢料還要放在新北市多久，中央迄今都沒有一個結果，他當然頭痛！他的頭痛是因為中央遲遲不處理，也不知道是中期貯存場會放在哪裡？新北市民就會認為，「我們好像講了這麼久，好像都沒有處理，會覺得很委屈。」
媒體追問侯友宜，會不會認為國民黨把藻礁三接、核廢料等議題的爛攤子留在新北市？侯友宜回應，其實面對現在的狀況，必須要很誠懇實在接受民意的聲音，及考量國家的永續發展，因此要不斷的做好溝通協調，取得一個共同的目標跟方向；很多事情是越公開、越透明，大家講清楚，就能夠共同攜手合作的往前走。
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