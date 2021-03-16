PO藍營踩藻礁照陷論戰 鄭運鵬不甘被國民黨當狗罵
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-16 12:25:19｜2021-03-16 12:25:56
民進黨立委鄭運鵬昨晚在臉書貼出照片，稱國民黨動員勘查大潭藻礁，卻一群人直接踩在礁岸上，讓他無法理解。今（16）日國民黨立院黨團舉行「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會，鄭運鵬對此表示，從政被罵習慣了，但是「罵人是狗」就是沒品了。
立法院社福及環衛委員會昨日組團赴中油觀塘工業區針對第三天然氣接收站對大談藻礁生態影響進行現地會勘及考察。在聽完簡報後，考察團傍晚退潮時至大潭藻礁實地探訪，鄭運鵬事後在臉書發文批評，國民黨立委在大潭藻礁現勘，卻踩進礁岸，讓他無法理解是什麼意思。不過，隨後衛環委員會召委陳玉此也在臉書回嗆，探勘前已尋求藻礁公投領銜人潘忠政同意，並附上蔡英文總統也曾在考察時站在藻礁的照片開酸。鄭運鵬的臉書也遭到洗版。鄭運鵬今日上午在立院議場前受訪表示，國民黨黨團舉行「蔡英文治國無方 只准州官放火 縱狗亂咬人」記者會應該就是要罵他，他強調從政久了，自認不貪不取，為民服務，每天被罵他都習慣，但是國民黨立委罵立院同僚是「狗」，可就沒品了。鄭運鵬也反酸說，「國民黨可是連『武漢』肺炎都認為是歧視的高尚政黨！」經濟部長王美花今天日在立院受訪表示，昨日立委考察的是G1區，中油有做生態保育，現在規範是可以進去的，只是昨天參觀的人非常多，基本上規範就是為了避免太多人，進而造成破壞。