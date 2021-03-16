林依晨前男友性侵混血少女 須賠償180萬
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-16 12:18:04｜2021-03-16 12:22:47
林依晨前男友鄭家堯，先前被控猥褻友人13歲混血女兒，經法院審理，一審判決鄭家堯須賠償90萬元，二審改判須賠償180萬元，全案上訴第三審，最高法院今（16日）駁回，全案確定。
鄭男2013年結識被害少女父親，隔年2月，鄭男在指導友人女兒功課期間雙方交往，鄭男開車帶少女至宜蘭礁溪旅遊，隨後在飯店發生性行為，隔天回程途中鄭男慾求不滿，要求她幫他口交，少女父母得知後向法院提告，鄭男僅承認與少女同遊及過夜，否認有性交，檢方依與未滿14歲少女性交罪起訴鄭男。一審開庭時，少女詳細表述雙方性行為時間、地點，也明確指證鄭男下體特徵，法官認定鄭男和年滿14歲、未滿16歲少女合意發生兩次性交，合併判處2年8個月有期徒刑，鄭男不服上訴高院，二審法官仍採信少女說詞，更發現少女與鄭男第一次性交時才13歲，因此增列兩個與未滿14歲幼女性交罪，加重合併判處7年6個月有期徒刑，最高法院駁回上訴定讞。民事部分，少女父母求償500萬精神撫慰金，地院原判鄭男應付給少女50萬、父母各20萬，案件上訴，高等法院二審改判鄭男應再付給少女50萬、父母各20萬，總計180萬；最高法院駁回上訴，全案確定。
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