旅遊、運輸倉儲業仍慘 近600人放無薪假
記者張志康/綜合報導
2021-03-16 12:21:56
勞動部今（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，與前期相較，本期實施無薪假的人數增加591人。勞動部表示，主要增加的行業包括了運輸倉儲業及旅行業，都是受到了邊境管制影響。
勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計403家，實施人數4175人，與上期公布實施家數367家，實施人數3584人相比，這期增加36家，人數增加591人。勞動部指出，本期新增人數主要集中於運輸倉儲業及支援服務業。其中，運輸倉儲業有2家境外航空公司實施減班休息，一家200多人、一家70人，支援服務業則是有多家旅行社實施減班休息，新增實施98人。另外還包括了批發零售業與觀光客有關的精品零售業、景點賣店等也實施減班休息，且這三業別都集中台北市，使得台北市總體實施家數及人數也較多，有121家、1311人。勞動部表示，本期實施家數最多的為批發零售111家，其次為支援服務業110家、製造業72家；就實施人數來看，最多的是運輸倉儲業1373人，其次為製造業889人、支援服務業775人。