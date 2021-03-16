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加強管控科技業？習近平下令「政治正確」、國有經濟主導

國際中心林孝萱 /綜合報導

2021-03-16 12:48:13

習近平/美聯社/中國/國家主席
▲中共高層近期召開中央財經委員會第9次會議，強調反壟斷、健全網路平台經濟的重要。（圖／美聯社／達志影像）
中國近期不斷加強管制網路科技龍頭、取締電子商務平台的壟斷行為，上週五（12）大舉開罰百度、騰訊等科技公司，中國國家主席習近平昨（15）日下午主持中共中央財經委員會第9次會議時，再次點出，要規範網路平台企業，並且堅持要以「國家戰略」高度出發，要求企業方向「正確政治」，防止壟斷、資本無序擴張。
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中國媒體報導，中國網路平台經濟正處在「關鍵時期」，要著眼長遠、兼顧當前，營造創新環境推，動平台經濟規範健康持續發展。報導先稱讚平台經濟有利於社會資源分配銷率、貫通國民經濟、提高國家治理全域化、個性化、精準化。若不規範網路平台經濟發展將會招致風險，同時目前中國網路平台有發展不充分、管制機制不健全的缺點。
中國國家主席習近平早在2018年強調科學技術對整體國家的重要性，「科學技術從來沒有像今天深刻影響著國家前途命運」並指中國強盛一定要大力發展科學。
昨（15）日的會議上，中共決策層提出，網路平台經濟規範要堅持「正確政治」方向，從構築國家競爭新優勢的「戰略」高度出發，堅持發展和規範並重，把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，確立規則、底線，加強監管秩序，更好統籌發展和安全、國內和國際，促進公平競爭，反對壟斷、資本無序擴張。
同時，網路平台還要堅持「兩個毫不動搖」。兩個毫不動搖為習近平新時代民營經濟統戰工作的指示：堅持公有制主體地位不能動搖、國有經濟主導作用不能動搖。
習近平要求，健全完善（網路平台）規則制度，加建立平台經濟法律法規，彌補規則「空白和漏洞」，加強數據產權制度建設，強化平台企業數據安全責任；還要提升政府監管能力和水平，優化充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。
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