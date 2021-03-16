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多國停打AZ疫苗　前台大醫師：民眾信心難重建

記者張志康/綜合報導

2021-03-16 13:41:15

林氏璧
▲前台大醫院感染科醫師、旅遊部落客林氏璧表示，AZ疫苗的風波將影響民眾對疫苗的信心。（圖／翻攝自林氏璧臉書專頁）
英國阿斯特捷利康公司的AZ（AstraZeneca）新冠疫苗在歐洲傳出多起施打後出現血栓及腦出血案例，超過10個國家宣布停用該疫苗，但世界衛生組織（WHO）及歐盟藥品管理局（EMA）均表示疫苗安全，建議民眾施打。對此，前台大醫院感染科醫師、旅遊部落客林氏璧表示，歐洲除英國外疫苗施打率都很低，民眾對疫苗的信心是可以輕易被摧毀的，沒有這麼容易重建。
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前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，包括德國、法國都已停止施打AZ新冠疫苗，等待歐盟藥品管理局今（16）日開會結果。他認為，歐洲除英國外疫苗施打率都很低，這次事件可說是雪上加霜。他也擔心即使馬上恢復施打，民眾對疫苗的信心也會因為此次的事件遭摧毁，且不容易重建。
最早停用AZ疫苗的是奧地利，3月8日因一名護理師在施打後死於「嚴重凝血問題」，奧地利宣布停打該批疫苗。影響所及，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡等國都停打同一批疫苗。
到了11日，丹麥、挪威及冰島宣布停用AZ疫苗。15日，宣布停用AZ疫苗的國家擴大至德國、法國、義大利以及西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯等國。
另外，荷蘭及愛爾蘭也於14日宣布暫停使用AZ疫苗2周。亞洲的印尼、泰國也宣布延後施打，非洲的剛果也同步宣布延後施打。委內瑞拉則是宣布暫時不會批准AZ疫苗在委國境內使用。
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3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

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