NBA／4856！Curry成隊史助攻王 個人連續100場投進三分
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 14:06:32
金州勇士當家球星Stephen Curry今天在對湖人的比賽，得到27分、2助攻，正式超越勇士名宿Guy Rodgers，以4856次助攻排勇士隊史第一，然而球隊以97:128慘輸洛杉磯湖人。
上一戰和湖人交手，勇士在首節就大比分落後，被對手一拳擊垮，不過今天在Curry首節得15分的帶領下，沒有讓這樣的事情再發生，不過湖人還是靠著多點發揮，該節打完以29:26領先。次節勇士教練團照例放上替補輪替，5位新人同時在場上，面對由James帶領的湖人陣容，被狠狠地教訓了一頓，分數迅速被拉開到雙位數。有意思的是，該節湖人前鋒Kyle Kuama在執行技術犯規的罰球時，投出了一個「麵包球」，半場打完Curry得到20分，但勇士其他人最高僅有6分，勇士以50:65落後。下半場開打後，Curry連得5分幫助球隊追近比數，但之後湖人利用攻防轉換再次拉開比數，勇士按照預定計畫讓新人上場訓練，雙方分數也越拉越開，末節勇士主力大多在場下休息，形同放棄比賽，最終以31分之差慘輸。LeBron James今天只打30分鐘，得了22分、11助攻和10籃板，射手K.Pope得到14分，替補的Montrezl Harrell本場看下27分為球隊最高，近況絕佳的Kuzma斬獲17分，小將Talen Horton-Tucker 砍下18分、10助攻。Curry今天手感不錯，三分球7投4中，全場只打29分鐘就拿到27分，但其他人表現乏善可陳，Andrew Wiggins得15分，Kelly Oubre砍12分，Draymond Green得2分、7助攻和5籃板。Curry今天在第3節傳出本場第2次助攻，也讓他超越Rogers的4855次助攻，獨居勇士隊史助攻榜第一人。另外，他生涯第第2次完成連續100場投進三分球，他過去曾在2014-2016年期間完成連續157場比賽投進三分。