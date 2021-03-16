木柵動物園再傳動物落跑！紅猴「男道」趁亂竄樹林逃出
記者丁上程／台北報導
2021-03-16 14:00:17
台北市立木柵動物園再傳動物逃跑事件！昨（15）日中午，一隻位在非洲動物區的公紅猴「男道」，趁著保育員在驅趕另一隻紅猴時趁亂奪門而出，至今仍舊下落不明。對此動物園方面表示，現階段已經持續派員搜尋中，若有民眾發現紅猴的蹤跡，請立即與動物園方面聯繫。
動物園方面表示，逃脫的公紅猴「男道」是2012年動物園內出生，年齡為8歲又7個月大。15日上午約11點5分左右，保育員拉著水管準備進入紅猴欄舍清洗場地時，另一隻1歲又7個月大的紅猴「儒安（公）」，突然由陰暗處衝出至工作走道，保育員見狀趕緊上前想要將「儒安」驅趕回欄舍內，卻沒料到待在另一邊角落的「男道」，趁保育員無法兼顧的空檔，推開沒被關緊的大門溜出去，先沿著作業道路跑到沙澳區無尾熊戶外活動場旁，接著就往後方樹林逃逸。動物園指出，保育員在「男道」逃脫後，隨即通報園方進行圍捕，不過由於紅猴非常敏捷，竄入樹林後就消失了蹤影，動物園方面一方面持續調派人力從不同路線大規模搜山，另一方面在非洲動物區紅猴欄舍的內外側出入口、屋頂上方及研判動物可能會經過的路徑上設置誘捕籠和紅外線照相機，希望能吸引「男道」自行返家。動物園方面呼籲民眾，目前「男道」雖然逃家在外，但初步評估對民眾、動物和環境尚無危害風險，請社會大眾不用恐慌。若民眾有發現紅猴「男道」的蹤跡，請保持安全距離，不要驚擾了動物，並立即通報臺北市立動物園，電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。