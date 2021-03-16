AZ疫苗血栓疑慮 疾管署拿數據強調：並無直接因果關係
記者林莞茜／綜合報導
2021-03-16 14:53:12｜2021-03-16 14:59:39
首批運抵台灣的AZ疫苗最快在明日完成封緘檢驗，但國際上陸續傳出有接種者出現不良過敏反應以及血栓情形發生，引發民眾擔憂，衛福部預防接種組（ACIP）召集人李秉穎拿出數據強調，AZ疫苗廠在接種後馬上就執行疫苗監測計劃，並以科學方法去驗證，而目前研究結果都顯示，血栓與疫苗接種之間並沒有直接因果關係。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎在今（16）日疾管署記者會上，針對AZ疫苗相關安全分析進行說明。李秉穎表示，在大規模接種疫苗以後，一定都會出現不良反應事件通報，引發安全的疑慮，像在2009年至2010年H1N1新型流感剛出現的時候，就有出現很多類似這樣的安全性問題，但透過科學方法的健保大數據分析，看起來接種後發生的腦中風、流產等各種不良事件發生率都跟沒有接種疫苗的是一樣的，也因此推論並沒有直接因果關係。李秉穎說，而AZ疫苗廠跟歐盟他們在開始施打後，就馬上執行疫苗監測計畫，主要就是分為有打跟沒打的發生率有無明顯不同，數據裡面包括很多不良反應事件，像是腦中風、血小板低下、神經元、腦炎和血栓等等之間的關係，而大家現在都關注在血栓的發生情形，所以目前提出歐盟跟AZ疫苗廠對血栓發生率的對照結果，主要以肺栓塞與深度靜脈栓塞之觀察與期望值進行分析。李秉穎說明，在沒有打疫苗、正常情況會發生案例，預期發生的稱期望值，觀察值則是有民眾發生的情形。在深度靜脈栓塞部分，打疫苗有15個發生，但若不打會發生704個，顯示觀察值顯著小於期望值，發生率相當低；肺栓塞則是有22例，但期望值有861例。李秉穎指出，這些數據代表在科學方法進行比較後，有打疫苗後發生血栓的發生率沒有比較高，他強調，就目前科學研究結果顯示，血栓跟疫苗接種之間並沒有直接因果關係。