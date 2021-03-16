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女兒爬樹被酸「女版韓國瑜」　吳淡如怒開告：侮辱我小孩

記者羅凌筠/綜合報導

2021-03-16 15:04:40｜2021-03-16 15:05:02

▲吳淡如護女兒提告網友。（圖／翻攝吳淡如臉書）
▲吳淡如護女兒提告網友。（圖／翻攝吳淡如臉書）
吳淡如在臉書分享女兒穿裙子爬樹的照片，遭網友留言酸是女版草包、還有網友用不堪字眼辱罵，讓吳淡如和老公大動肝火，揚言找律師提告，吳淡如氣呼：「說真的，網路上並不是所有的人都是人。你已經侮辱到我的小孩，我覺得為了端正社會風氣，我決定要控告你。」
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▲吳淡如女兒（左一）爬樹被酸草包。（圖／翻攝吳淡如臉書）
▲吳淡如女兒（左一）爬樹被酸草包。（圖／翻攝吳淡如臉書）
網友辱罵吳淡如小孩：「爬樹是韓國瑜專利，妳也秀爬樹，說妳是女版草包是剛好而已。女人穿袑（裙）子爬樹，且樹上還躲藏一男子，這種含義連（聯）想，要秀自己照片前都沒想到，說妳女版草包已經是客氣。」讓吳淡如發文回擊：「我的孩子到朋友家的後花園去玩，和兩個小朋友一起爬樹。先是有一個素昧平生的XX莫名其妙來說『女版韓國瑜』，你喜不喜歡韓國瑜完全跟我無關！我真的不知道這樣說一個孩子是什麼意思？」
吳淡如也指出，另一名周姓網友繼續用不堪的字眼辱罵，她不平表示：「你罵一個孩子我不能忍受。我想天底下任何一個母親都不會忍受你這麼齷齪的言語！這樣一個人對小孩口出髒話的人，沒有資格把國旗放身上。我沒有生氣，我只是會告你。謝謝那些比我早看到的，出言指正的朋友。小熊的爸爸很生氣。我們已經留存證據請律師對你提出告訴！」
▲吳淡如提告出言不遜的網友。（圖／翻攝吳淡如臉書）
▲吳淡如提告出言不遜的網友。（圖／翻攝吳淡如臉書）
 
 
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