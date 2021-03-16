計程車乘客心肌梗塞發作 警急開道分秒必爭
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-16 15:43:47
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110年3月11日11時53分，一輛計程車駛突然停在東山派出所前，司機慌張的跑進派出所求救，表示車上有乘客心肌梗塞突然發作，需要警察開道送醫；值班警員吳鳳紋一方面先請警員賴俊翰及幸再華將警車駛到派出所前，自己則查看計程車上的羅女(45歲)是否有需要CPR或是使用AED的情況。經吳員確認民眾陳母暫時不需要施行CPR，隨即由警車開道協助前往慈濟醫院。在警方鳴笛開道的協助下，本應費時約10分鐘的路程，短短3分鐘即由東山派出所即抵達慈濟醫院，順利協助身體不適的陳母就醫。第五分局警方呼籲日夜溫差大應多注意身體狀況，勿忽視身體警訊，尤其是患有心血管疾病的患者，另外必要時務必打電話請消防救護人員協助，此次幸有警方協助，才能讓病人順利救醫。
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