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獨／藻礁護「花」！經濟委員會罕見甲動、會前會討論戰術

記者劉育辰／台北報導

2021-03-16 15:46:01｜2021-03-16 15:57:48

▲經濟部長王美花赴立院備詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.02）
▲因為藻礁公投與三接案，讓經濟部長王美花成為在野黨的箭靶。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.02）
近期藻礁保育問題與三接議題持續延燒，執政黨四處滅火、說明，試圖透過與民間、環團溝通，降低爭議；經濟部長王美花也因此成為火線人物。明（16）日立法院經濟委員會邀請王美花列席，進行報告業務概況並備質詢，立法院民進黨團評估，在野黨將把火力全部集中在藻礁議題上，因此比照院會規格下達甲級動員令，要求所有經濟委員會的委員必須在9點準時到場，甚至還要召開「會前會」討論對策。
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明日立法院經濟委員會將邀請王美花列席進行報告並備詢。民進黨評估，在野黨會將火力集中在藻礁議題上，於是罕見對委員會下達甲級動員令，甚至以電話通知，要求該委員會委員在8點20分到黨團會議室召開會前會。據悉，與會人員除了黨團三長柯建銘、劉世芳、羅致政，以及經濟委員會委員林岱樺、邱議瑩、蘇治芬、邱志偉、陳亭妃、賴瑞隆、鄭運鵬、何欣純、蔡易餘外，王美花也將出席會議。
民進黨立委陳亭妃表示，會前會主要是要預防國民黨透過議事進行政治攻防與干擾，希望王美花可以順利進行業務報告，畢竟環保議題人人都可以討論，但若淪為政治操作的工具、導致焦點模糊的話，會很可惜。
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