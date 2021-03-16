50歲馬國賢靠交友軟體談戀愛 情敵竟是超大咖男星
記者臺孝婷/綜合報導
2021-03-16 15:47:50｜2021-03-16 15:47:59
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馬國賢透露：「我開始嘗試用交友軟體，看看不同的圈子是不是能機會多一點，好不容易最近遇到一個心動女生有點想表白，結果對方直言自己喜歡的是蕭敬騰，我也是傻眼！」雖然情場一片空白，但對於自己的塔羅牌專業受到肯定，馬國賢笑說:「其實很多人勸我也可以把這個當做副業，但我一直忙著拍戲接通告，比較沒時間服務，但未來不排斥啦！」
馬國賢日前應「路徒plus 行旅」所舉辦的情慾展之邀，快閃一日擺攤，幫參展的民眾親算「情慾塔羅」。他表示現在的年輕人的感情觀開放，其中有幾對情侶大方透露是「開放試關係」，各自還有其他約會對象，讓馬國賢驚呼自己一個老人家也算是開了眼界。對於這次情慾展大受好評，主辦單位表示，在近一個半月的展期間，會不定期再邀請馬國賢擺攤開算。
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