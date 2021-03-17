影／奴才離家請媽幫照顧　半年黑貓「變黑熊」？

世界上的阿嬤都擁有神奇魔力！網友Joanna You因工作緣故離家半年，故將黑貓：咪咪託付給媽媽照顧，歲月如梭，回到家後當初那隻纖細的黑貓竟全變了個樣，讓她不禁想問：「這半年到底發生了什麼事？」。

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▲咪咪身材纖細（圖／網友Joanna You授權提供）

× ▲咪咪身材纖細（圖／網友Joanna You授權提供）

▲臉也尖尖的（圖／網友Joanna You授權提供）

× ▲臉也尖尖的（圖／網友Joanna You授權提供）

三歲的咪咪是一隻漂亮的黑貓，原先在外頭流浪，被第一個家庭收養後因與那邊的狗狗不對盤，導致經常掛彩受傷，Joanna見此情況於心不忍，於是在牠兩歲多時接來家中，給咪咪一個相對安全、舒適的環境。而這位小女生是隻非常不貪吃的貓咪，除了沒有翻垃圾桶的壞習慣之外，連罐罐都挑著吃，常常在碗底留下好多食物，所以都養不胖，臉尖尖小小的看起來非常精緻，但 Joanna某次因故離家半年，將咪咪交給媽媽照顧，回來後卻發現咪咪竟跟以前長得不一樣了，簡直「胖若兩貓」！

原先細細瘦瘦的身體，在媽媽變著花樣的餵食之後，竟像吹氣球般膨脹了不只一倍，連顯瘦的黑色毛髮都遮擋不了這劇烈的身材變化啦！照片上傳社團後網友也覺得非常有趣，在文章下頭留言說：「胖到眼睛都撐開了」、「阿嬤永遠都不讓人失望」、「你有掃過晶片嗎？真的是同一隻？」、「黑貓變黑熊！」。（編輯：李惠婷）