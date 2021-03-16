派王世堅當奇兵選台北市長？蔡英文笑而不答快步離去
記者丁上程／台北報導
2021-03-16 15:54:24
民進黨台北市黨部今（16）日中午在公務人員人力發展學院舉辦黨務座談會。身兼黨主席的總統蔡英文也到場與會。而在會議過程中，針對民進黨台北市長提名人選，立委高嘉瑜則提出新建議，表示若現階段檯面上呼聲最高的衛福部長陳時中無意參選，可以考慮派出台北市議員王世堅擔任奇兵參選。而蔡英文在會議上僅點點頭，會後面對媒體提問時，也僅面露微笑就快速離去。
提議的高嘉瑜在會後表示，民進黨若不是派出最優秀的陳時中，可考慮出奇招，尤其是最近王世堅也被頻頻點名，由於他在台北市基層經驗豐富，若能對上蔣萬安，也能把有爭議的地方解釋清楚，ˊ而蔣萬安在很多議題上不會表達，除了能逼迫他表態外，也有機會讓他失言，這將會是選戰的一大亮點。而被點名的王世堅也在會後接受媒體訪問，由於記錯黨務會議的時間，在加入會議時已經錯過高嘉瑜提議的時間點。王世堅透露，高嘉瑜要離開前有對他說「有推薦總統讓你參選台北市長」，也讓他直言「我驚呆了！」不過他也強調，黨內有許多優秀的人才，他還是支持陳時中參選市長。王世堅也還原會議內容，他遲到加入會議後，總統蔡英文也說：「世堅吶，剛才高嘉瑜推薦你參選台北市長。」王世堅也笑著表示他當下回應總統：「高嘉瑜最近比較少唱歌，她開始『練肖話』，也謝謝高嘉瑜的抬愛，高嘉瑜是想緩和氣氛、搏君一笑，才會在嚴肅的黨務座談上提出這樣歡樂的建議，非常感謝他」。王世堅也表示，民進黨前立委蔡啟芳、立委蔡易餘父子支持他參選，地方上也有很多支持者因此鼓勵他選市長，並稱呼他王市長，今天已是第五天（指被他們父子支持的天數），謝謝高嘉瑜今天又讓他當了一天的市長，「我當了五天的市長」。