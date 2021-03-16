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《天堂M》騎士道改版324重生上線　活動釋出、續優化內容

記者許家禎/台北報導

2021-03-16 15:58:41

▲由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊《天堂M》，今（16）日正式公開「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」將於3月24日上線。（圖／遊戲橘子提供）
▲由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊《天堂M》，今（16）日正式公開「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」將於3月24日上線。（圖／遊戲橘子提供）
由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊《天堂M》，今（16）日正式公開「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」將於3月24日上線，預登活動將於3月19日截止。官方也將於本周搶先舉辦騎士技能煉金活動，讓玩家可預先取得騎士「英雄/傳說技能書」，同步釋出離線遊玩系統、魔法賦予系統、GAMA COUPON、職業優化、伺服器大移民等改版內容。
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▲《天堂M》騎士道改版324重生上線，預登活動將於3月19日截止。官方也將於本周搶先舉辦騎士技能煉金活動，讓玩家可預先取得騎士「英雄/傳說技能書」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》騎士道改版324重生上線，預登活動將於3月19日截止。官方也將於本周搶先舉辦騎士技能煉金活動，讓玩家可預先取得騎士「英雄/傳說技能書」。（圖／遊戲橘子提供）
 
「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」將於3月24日正式改版，預先登錄活動將於3月19日截止。官方於3月17日搶先舉辦騎士技能煉金活動，與「奇岩村莊」出現的「佛萊德」活動商人，可使用100萬天幣兌換「騎士的印章(活動)」，進行煉金有機會獲得「英雄技能書箱(騎士道)(活動)」或「傳說技能書箱(騎士道)(活動)」，改版後即可開啟，可取得「騎士的英雄/傳說技能書」。
另外，也同步釋出離線遊玩系統、魔法賦予系統、職業優化、伺服器大移民改版內容。此次改版，同步針對暗黑騎士等其他職業進行優化：槍手「體力增幅」被動技能提升最大HP至500；暗黑騎士新增被動技能「暗黑復仇(復仇者)」，追加無視敵方傷害減免與PVP傷害減免效果，以及「暗黑不死」追加命中機率提升以及大幅減少敵方魔法防禦力；神聖劍士優化「神聖恩典」技能，提高受到傷害後的最大回復量，其他職業詳細技能調整請以官網公告為準。
▲《天堂M》離線遊玩系統登場，讓玩家狩獵不中斷。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》離線遊玩系統登場，讓玩家狩獵不中斷。（圖／遊戲橘子提供）
 
「離線遊玩系統」玩家可於「日程系統」安排離線遊玩地點，登出遊戲也能讓角色繼續練功；「魔法賦予系統」神話級武器可透過「魔法賦予卷軸」進行賦予，使武器隨機附加至少一個機率發動技能，最多可附加兩種；系統將出現兩個欄位，首格欄位必定可附加一項技能、第二格欄位則機率性附加一項技能。此外，「伺服器大移民」將於3月24日至4月6日開放，玩家們敬請把握。
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