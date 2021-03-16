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帛琉旅遊泡泡最快4月成行　業者曝行程規畫

記者陳致宇／台北報導

2021-03-16 16:30:47｜2021-03-16 16:31:00

帛琉
▲台帛旅遊泡泡即將成型，中央流行疫情指揮中心今（16）日確認相關細節後，明日將由指揮官陳時中對外宣布。（圖／KKday）
台帛旅遊泡泡即將成型，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥透露，相關細節今（16）日將會定案，明日將由指揮官陳時中對外宣布，旅遊業者目前已經加緊腳步準備，行程規畫部分則是「熱門景點都會安排」，費用也會比過去調漲不少，不過實際內容還要待指揮中心定調後就能對外銷售。
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雄獅旅遊表示，對於逐步解封國境樂觀其成，政府政策開放到哪裡，就做到哪裡，一且依照疫情指揮中心及主管機關觀光局的規定辦理，預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍。目前先針對帛琉旅遊泡泡的相關資訊，蒐集旅客意願單，不收定金也不進行預購，等待相關規範出爐後才會上架販售。
雄獅旅遊指出，未來會有越來越多的旅遊泡泡成行，國境開放後旅遊費用預估都會調漲，以往低價促銷的旅遊商品不復見，機票、酒店、交通等在防疫的規定下都會大幅調漲價格，在管制多價格高情況下，旅遊活動不再是說走就走，需求旅行社代辦業務可能增加，旅遊活動產生結構性改變，消費者與旅行社跟政府三者之間，都在調適疫後的角色改變。
至於行程規畫部分，KKday透露，持續與帛琉當地的供應商保持聯繫，經典景點像是水母湖、牛奶湖、干貝城等，都是將來有機會安排的行程，不過仍要等到政府拍板之後才能定案。目前則是搶先在官網推出「帛琉旅遊泡泡夢想包」活動，支付99元就能抽帛琉首發團行程，未中獎者則可獲得驚喜禮包一份，價值超過259元。
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