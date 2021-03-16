名家論壇》柯志遠／《黑道律師文森佐》以罪止罪反骨英雄
文/柯志遠
2021-03-16 17:14:16
以暴制暴的身手不凡，以罪止罪的心狠手辣，《黑道律師文森佐》將一個特立獨行無法做單一面向正邪歸類的主人翁形塑得出神入化，面貌、行徑讓人過目難忘，細節刻劃也充滿說服力，不但強大地支撐起一個情節鋪陳大開大闔的大戲架構，也讓宋仲基在2019年上古神話劇《阿斯達年代記》既不叫好也不叫座的灰頭土臉之後，睽違兩年，交出了一個亮麗耀眼的代表作，聯同在Netflix平台評價不俗的科幻電影《勝利號》，算是收獲了一次揚眉吐氣的絕地反攻。
農曆春節長假結束，天候春暖花開，韓劇屏幕也是百鳥齊鳴，金來沅的《LUCA：起源》、曹承祐的《薛西佛斯：神話》、李瑞鎮的《時空追捕》都是大勢硬裡子男神的回歸大作，再加上呂珍九、申河均的《怪物》、李昇基的《窺探》，一時之間陽剛氣十足的大製作拼構思的匪夷所思、拼拍攝格局的排山倒海、拼重量級男明星人設跟演技的判若兩人，《黑道律師文森佐》的脫穎而出，除了上述這些優點都做到了之外，教人眼前一亮最獨特的還在於劇型的「混搭」，以懸疑、犯罪、驚悚拉開主軸，再恰到好處地掺進了詼諧、推理、溫馨的成份，一爐共冶，精彩絕倫。《黑道律師文森佐》裡宋仲基有著在義大利成長的人設背景，冷靜冷漠高智商，身份是黑手黨顧問的強悍律師，由於組織的內部矛盾，回到了出生地韓國，陰錯陽差讓自己誤打誤撞地陷入一個跟「人權律師」洪有燦以及他唯利是圖的「黑心律師」女兒洪車瑛（四集後，改邪歸正）並肩對抗大集團犯罪黑幕的詭異處境中。劇情轉折腦洞大開，敘事手法卻不顯突兀，過程高潮迭起，節奏掌控張弛有度，氛圍時而震撼時而莞爾。《黑道律師文森佐》全劇結構扣人心弦，大集團追殺藥品試驗洩密者為懸念主線，律師事務所所在的大樓住戶們對抗這個大集團（又做藥廠又做法律又做地產…，不曉得怎麼業務這麼廣？哈）的居住正義抗爭做為附線，兩條story-line擰成一股繩，大小事件彼此激盪交錯，不時撞擊出始料未及的戲劇張力，產生了一種有趣的磁吸效應，看得人津津有味，欲罷不能。導演金熙元是夯劇《愛的迫降》的三位導演之一，難能可貴地把《黑道律師文森佐》中殘酷、血腥部份的「超寫實」，以及幽默、搞笑部份的「非寫實」，處理得渾然天成，手法大氣，格外和諧，是這齣戲有別於其他類似範疇犯罪、律政劇最值得一題的特點跟亮點。《黑道律師文森佐》裡出現了好幾個（種）讓人印象深刻又毫不撞號的「律師」：帶著道德光環的老律師「洪有燦」，是終其一生服膺法律、公義的完人。女兒「洪車瑛」是以世俗定義的「名利」做為唯一標的的天才型律師，後來在親情大愛的召喚下回歸良知。相對的，還有「崔明熙」這個表面是愛跳森巴舞的熱情中年大媽，骨子裡卻是視人命為無物、由檢察官「黑化」成大財團護法律師的魔王級律師；再加上宋仲基這位智力值、武力值都爆表，對付壞人可以手段比他更壞的黑道律師。經由這些符號意涵各不相同的律師icon，別具匠心地，將人心善與惡的臨界，將人性在法律的功能行使面前的質疑、思辯與抉擇，都做了不落俗套的勾勒，沒有一廂情願的「唯善論」，沒有鄉愿媚俗的三觀大一統，是非對錯沒有標準答案，故事內核的宗旨沉澱看似劍走偏鋒，其實相當發人深省。戲味，來自人味。《黑道律師文森佐》洋溢著許多動漫神韻的戲劇元素，難得地卻相當在角色的內在描述上做文章：面臨大廈拆遷而走投無路的住戶群像，人物眾多，卻個個顯得立體飽滿栩栩如繪，有血有肉的「即視感」下都有著活靈活現的人格與性格。劇中角色關係的建立與演變，也相當著重去刻劃相互間情感和情緒的脈絡，洪有燦、洪車瑛這對律師父女由對立到理解的情感戲，感人至深；宋仲基有一個人在獄中身患絕症，童年時遺棄了她的罹癌母親，更高明地在暗潮洶湧的故事發展中鋪了一條窩心、催淚的伏筆。全劇熱鬧之餘，有著耐人咀嚼的心靈層次，值得細品。《黑道律師文森佐》還有一個非比尋常的大看點，就是主角們對比懸殊的「反差萌」：宋仲基上場時虎虎生風，面對黑手黨首領猶自睥睨不可一世，回到韓國後，畫風一轉，搭計程車被下藥、被搶劫，進了「錦加大廈」後更是糗態百出，生無可戀；一場洪氏父女大吵的戲，他池魚之殃，在小小空間裡避無可避，撞了腿、砸了頭…，表情高冷，卻可愛到不行。女主角全汝彬難得擔綱，表現可圈可點，打扮時尚，舉手投足卻時不時冒出「流氓氣」，把一個「非典型美女」、「非典型律師」詮釋得深入人心。此外，在《梨泰院class》、《人性課外課》都有出色演出的金麗珍，在自助洗衣店裡渾然忘我跳舞的目中無人場面，看得人瞠目結舌，在貌似大大咧咧的外表下，隱藏著教人不寒而慄的冷血體質；玉澤演前面四集圍繞著全汝彬賣傻賣憨，第四集身份揭曉，其實是Bable集團背後操控的大BOSS，都是反轉得相當出彩的演技展示。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至