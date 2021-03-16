台灣搶先全球！孔劉、朴寶劍《永生戰》4／12登場
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-03-16 17:38:25
由孔劉與朴寶劍兩大男神首度同台的2021動作鉅片《永生戰》（Seobok），日前定檔於4月15日與韓國同步上映，今（16日）片商再宣布驚喜，台灣將於4月12日搶先全球推出「搶先全球寵粉神祕場」，消息一出，粉絲開心表示：「期待超久，迫不及待！」
《永生戰》原定去年年底上映，因疫情影響延檔，日前台灣院線上映日期定檔4月15日與韓國同步上映，今確定台灣影迷可在4月12日搶先全球粉絲，觀賞此作品。《永生戰》斥資超過4億台幣打造，片中有許多精彩的槍林彈雨，以及逼真的爆破畫面，也少不了緊張刺激的飛車與追逐場面，2021開春第一動作鉅片，讓網友相當期待，在看到片商於臉書公布的訊息後，紛紛直呼「《永生戰》大動作、大場面、大卡司，就是要衝首日！」
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