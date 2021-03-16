NBA／爭議判決吹Randle走步 當值裁判給出自己的見解
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-16 17:52:35
在今(16)日布魯克林籃網對紐約尼克的比賽，出現了判決爭議，在比賽最後時刻，尼克大前鋒Julius Randle在被Kyrie Irving點到球後，再次運球準備進行三分出手，但被吹了走步，導致球隊最終輸球，賽後此判決也引起了討論。
此役剩下約5秒時，尼克落後了3分，Randle拿球後跳起準備進行三分投射，但Irving眼明手快，在他出手前就點了球一下，不過球仍在前者手中，他持球切入時被裁判吹了走步違例，時間剩下3.2秒，籃網掌握球權，隨後James Harden被犯規、兩罰得手，確保勝利。Randle在判決之後相當生氣，並且對裁判進行咆哮，在回休息室的路上還踹了一腳椅子，對此他賽後受訪時不願多談，並表示不會對此判決發表評論，「我感到很沮喪。差不多感覺是這樣。我們明天(對76人隊)還有一場比賽。所以，我就只專注於明天的賽事。」雖然木已成舟，不過一些球迷可不買帳，其中包括了拓荒者球星Damian Lillard，他在社群網站上寫道，「Irving封蓋了這一球，那為什麼Scott foster(裁判)響哨、並把球權判給籃網呢？」根據NBA規則手冊，持球者在停球後，因為以下原因失去對球的控制時，得以進行第2次運球，包括：該球員出手投籃並碰到籃板或籃筐；其次是對手觸球；最後是該名球員傳球碰到籃板或籃筐，或被其他球員觸碰到。在接受《美聯社》記者Bryan Mahoney採訪時，Foster作出了以下解釋，「防守者碰到了球，但球事實上沒有被碰掉或從持球者手中掉落。因此持球者落地後，他不能運球，也不能故意扔掉球後首先觸球。」當Mahoney進一步詢問更明確的答案，Foster明確表示，「Randle在落地前球被對手碰到了，所以當他落地後，他可以投籃、可以傳球，但不能故意扔掉球後首先觸球，也不能運球。」Foster的說法認為，Randle投籃時，裁判確認Irving有碰球，但實際上並沒有使持球者失去對球的控制。在這種情況下，允許Randle再次進行運球的規則將不適用。而這樣的說法是否成立，明天的裁判報告應該會給出答案。