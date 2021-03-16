獨／台中一夜2傳播妹遭性侵 輕鬆錢不好賺
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-16 18:08:46
不少年輕女子為了快速輕鬆賺取金錢，而投入陪酒坐檯工作，但因不夠謹慎而容易落入失身陷井；台中市上週傳出一夜之間就發生2起傳播妹酒後分別被酒客性侵事件，引起傳播圈熱議；有同業小姐認為傳播公司不盡責，沒有注意旗下小姐的動態並保護小姐的安全，對該兩家傳播公司口株筆伐。
圈內人透露，台中市上星期四晚間各酒店KTV生意還不錯，許多酒客在疫情趨緩後逐漸出籠飲酒作樂，讓許多酒店傳播妹四處跑檯賺了不少檯費，但卻發生了兩起憾事，台中市區有兩位傳妹分別在兩處酒店包廂內分別被客人灌醉得神智不清，遭到酒客性侵。圈內小姐透露，台中的酒店傳播妹分為「金的」、「基本的」、「保三的」及「直出的」4種等級，「金的」就是純陪酒伴唱，不能有肢體接觸；「基本的」就是可以陪客人玩遊戲，但不能有過份的肢體接觸；「保三的」就是在時間坐滿3節後，即可進一歩親蜜服務；「直出的」則是直接與客人出場，做什麼就不得而知了。遭性侵的兩位傳播妹據說都是做「金的」，純陪酒伴唱不賣身，卻因賣力陪酒衝節數業績而不勝酒力，慘遭酒客趁機性侵。圈內小姐指出傳播公司靠小姐賺錢，實應該善盡保護之責，目前各家的做法都是專車接小姐上班，下班之後也會專車送小姐返回住處，但仍有少數傳播公司司機貪圖方便，交代坐檯小姐自行向客人收檯費並自行返家，第二天再與傳播公司結算，當被灌得得神智不清的傳播妹單獨與酒客相處時，就很容易陷入狼爪而無力抵抗。
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