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腎臟病成萬「瘦」之王　壽山動物園非洲獅小巴病逝

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-16 18:13:17｜2021-03-16 18:14:44

獅子小巴
▲獅子小巴被民眾拍到身體瘦弱，陳其邁日前特地到壽山動物園探視並關心小巴的慢性腎臟病治療狀況。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
壽山動物園中曾被民眾拍到因為身體瘦弱，被網友稱為萬「瘦」之王的非洲獅小巴，因慢性腎臟病影響日漸瘦弱，最終小巴仍不敵病魔折磨，在3月12日過世，享年11歲，後續園方依程序將其送往屏東科技大學獸醫院，進行病理剖檢等處置事宜。
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壽山動物園深受大小民眾喜愛的非洲獅小巴，驚傳病逝，小巴的主治獸醫師表示，小巴出生時由動物園人工哺育長大，惟近年做例行健檢時，陸續診斷出有遺傳性腎臟病等問題，這是貓科動物好發病症，屬不可逆的生理狀態，會造成獅子本身營養的吸收效能開始變差，故體態會逐漸消瘦，常讓遊客誤認為營養不良而引發關注。
▲小巴小時候的模樣超級萌。（圖／高雄市觀光局提供）
▲小巴小時候的模樣超級萌。（圖／高雄市觀光局提供）
先前獸醫師診斷出小巴患有遺傳性腎臟病問題後，獸醫師與保育員每日都密切的觀察記錄，除投與藥物外，以提供營養需要及水分攝取足夠為照養方針，減緩慢性腎臟病之影響，也照常讓小巴出去展示場活動，藉以提高其食慾，高雄市長陳其邁在2月20日也特地到壽山動物園探視，並關心小巴的慢性腎臟病治療狀況
壽山動物園表示，出生於2010年的雙胞胎兄弟檔小辛、小巴，從小就受到民眾的喜愛，更於2016年獲得網路全台十大動物園明星，保育員於3月9日觀察到小巴的食慾及精神狀況開始變差，由獸醫師緊急醫治搶救，但小巴依舊難敵宿疾併發症而離世，於12日過世，後續園方依程序將其送往屏東科技大學獸醫院，進行病理剖檢等處置事宜。
▲非洲獅雙胞胎兄弟檔小辛、小巴。（圖／高雄市觀光局提供）
▲非洲獅雙胞胎兄弟檔小辛、小巴。（圖／高雄市觀光局提供）
壽山動物園強調，園方亦竭盡所能的加強照養品質跟醫療技術，讓已居高齡及患有宿疾的非洲獅小巴享有最好的生活品質，直到生命終了，園方所有同仁雖有萬般的不捨，但也感念小巴曾經帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，及帶來生命教育的重要意義，同時留下高雄在獅子動物照養及醫療上的寶貴經驗，據悉，動物園目前還有包括小巴的雙胞胎哥哥小辛在內共4隻獅子，小辛也罹患腎臟病，但病況不像小巴這麼嚴重，對於小辛的病情，園方持續在追蹤照護中。
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