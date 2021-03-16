腎臟病成萬「瘦」之王 壽山動物園非洲獅小巴病逝
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-16 18:13:17｜2021-03-16 18:14:44
壽山動物園中曾被民眾拍到因為身體瘦弱，被網友稱為萬「瘦」之王的非洲獅小巴，因慢性腎臟病影響日漸瘦弱，最終小巴仍不敵病魔折磨，在3月12日過世，享年11歲，後續園方依程序將其送往屏東科技大學獸醫院，進行病理剖檢等處置事宜。
壽山動物園深受大小民眾喜愛的非洲獅小巴，驚傳病逝，小巴的主治獸醫師表示，小巴出生時由動物園人工哺育長大，惟近年做例行健檢時，陸續診斷出有遺傳性腎臟病等問題，這是貓科動物好發病症，屬不可逆的生理狀態，會造成獅子本身營養的吸收效能開始變差，故體態會逐漸消瘦，常讓遊客誤認為營養不良而引發關注。先前獸醫師診斷出小巴患有遺傳性腎臟病問題後，獸醫師與保育員每日都密切的觀察記錄，除投與藥物外，以提供營養需要及水分攝取足夠為照養方針，減緩慢性腎臟病之影響，也照常讓小巴出去展示場活動，藉以提高其食慾，高雄市長陳其邁在2月20日也特地到壽山動物園探視，並關心小巴的慢性腎臟病治療狀況。壽山動物園表示，出生於2010年的雙胞胎兄弟檔小辛、小巴，從小就受到民眾的喜愛，更於2016年獲得網路全台十大動物園明星，保育員於3月9日觀察到小巴的食慾及精神狀況開始變差，由獸醫師緊急醫治搶救，但小巴依舊難敵宿疾併發症而離世，於12日過世，後續園方依程序將其送往屏東科技大學獸醫院，進行病理剖檢等處置事宜。壽山動物園強調，園方亦竭盡所能的加強照養品質跟醫療技術，讓已居高齡及患有宿疾的非洲獅小巴享有最好的生活品質，直到生命終了，園方所有同仁雖有萬般的不捨，但也感念小巴曾經帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，及帶來生命教育的重要意義，同時留下高雄在獅子動物照養及醫療上的寶貴經驗，據悉，動物園目前還有包括小巴的雙胞胎哥哥小辛在內共4隻獅子，小辛也罹患腎臟病，但病況不像小巴這麼嚴重，對於小辛的病情，園方持續在追蹤照護中。