王傳一認「可米小子」收入低　慘輸超商工讀生

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王傳一從那時開始體會「賺的一塊錢不是你的錢，存下來的才是」的道理，那時省錢的方法就是在家自己煮，「跟朋友出去吃一餐，去市場買菜自己煮可以吃一星期」。而問到是否擔心接演8點檔會沒時間休息睡覺，也沒時間陪小孩？他笑說：「我不嬌，怕辛苦的話回來演幹嘛。」並表示之後會考慮把女兒帶到片場，女兒現在快3歲，會幫他按摩，空檔時就可以幫他紓壓。
賴雅妍在劇中家道中落，導致天才投資客王傳一搶走了她總經理的位置，兩人不打不相識，她笑稱這次飾演的是一隻破產的豬，到現在還沒習慣被叫小豬，只要一聽到王傳一叫她「小豬」，就會不小心角色上身的回嗆：「你才是豬。」以往她會為了一部戲學一樣才藝，但這部戲要學的才藝超多，包含冰球、馬術、手語等，她笑說：「冰上真的很滑，覺得自己踩在冰上的樣子很蠢，每次都從尖叫練到比較不害怕才離開。」賴雅妍身邊個性溫暖的閨密大廚由謝佳見飾演，謝佳見透露在大學時期爸爸沒有給他太多的經濟支援，他都要去打工，為了省錢甚至還跟室友一起分食一碗雞肉飯，因此他時常告訴自己千萬不能讓自己窮，前陣子有置產念頭的他開玩笑說：「先拍完這檔戲，看有沒有賺到錢再決定買房子，到時候如果爸爸有贊助我再跟你們說。」