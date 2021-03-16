囤房稅「全國歸戶」易錯殺無辜 建商建議：可用區域劃分
記者賴志昶/綜合報導
2021-03-16 18:31:31｜2021-03-16 18:32:45
行政院日前拍板「房地合一稅2.0」後，外界對「囤房稅」的呼聲日益增大。對此，建商認為，有些人買房可能是為了家族有跨縣市移動或居住的需求，並不是有意囤房；因此，政府若要實施囤房稅，可以縣市或區域做區隔，別以全國歸戶。
忠泰建設與永沛開發聯手於台北市蛋黃區推出新案，每戶開價每坪180至200萬，客群專瞄準高端族群。建案推出正值政府接連推出「打炒房」政策，不過建商並不在意。忠泰集團副董事長李彥良說，他們案子多是瞄準「小眾」市場，且這部分的客群需求都尚未被市場所滿足，因此不管是政府提出怎樣的政策，不太會影響到像這種有「剛性需求」的建案。璞園建築團隊董事長李忠恕也說，有人拿預售屋來炒作確實不好，他們建商也都希望房市是健康，且無炒作的。至於房地合一稅2.0上路後，是否會對建案有所影響？李忠恕認為，政府政策對台北的建案影響不大，因為這幾年北部房子的客群是自住客為主，有客戶需求在支撐市場，因此房價波動幅度不大；反而是在中南部地區，近期預售屋的價格上漲，也吸引不少投資客，所以這波房地合一稅2.0影響最大的地方，應是在中南部地區。至於目前熱議的囤房稅，李忠恕表示，有些商人或企業家願意把資產留在台灣買房，這其實也是種「愛台灣」的表現，也不能說有什麼不對；也有些人有家族需求，可能家人或小孩在外縣市居住，所以名下可能有許多房，但也不是刻意要囤房。李忠恕建議，政府的囤房稅可思考用區域做劃分，如果一個人在某個區域有多個房產，那就可以管制，但不需要以全國歸戶的方式管理。