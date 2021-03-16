基層盼多溝通藻礁等議題　民進黨將啟動下鄉說明

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨今天舉辦台北市黨務座談，黨內建議，藻礁公投等議題要多溝通；秘書長林錫耀說，對於政策宣導，除了希望所有公職提供地點懸掛看板，後續也會啟動下鄉說明會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

與會人士轉述，黨主席蔡英文在黨務座談指示要加強政策宣傳，並認為現在是她總統的第二任，她要為下任總統奠定基礎，她是抱著這樣的心態在做，也希望民進黨公職必須戰戰兢兢，不能鬆懈，對時事要有掌握，外界有誤解要即時回應，記取2018的經驗；蔡英文並鼓勵黨公職在比較尖銳的議題上，要了解並幫忙黨說明。

民進黨台北市黨部今天舉行黨務座談會，總統兼黨主席蔡英文出席。這是新任黨部主委吳怡農上任後，主辦的首場大型活動，邀請議員、立委、里長、資深及年輕黨員與會，座談超過2小時。

對於外界關注的2022年九合一選舉，民進黨秘書長林錫耀會後受訪指出，會中沒有聚焦台北市長人選，但大家有體認到，現在最重要的是中央執政，包括長照、公托等都有相當的成果，應讓更多民眾了解、讓人民更有感。

林錫耀說，有與會者提出，黨沒有透過廣播，將政策講給沒有看電視、沒有上網的人了解，這是政策宣導的盲點；他說，中央黨部除了希望所有公職能夠提供地點懸掛看板之外，後續也會啟動下鄉說明會，盼所有黨公職配合支持。

林錫耀強調，下次選戰關鍵在於把現在該做的事情做好，這才是最重要的勝選保證。

林錫耀說，總統蔡英文領導的團隊執政已快滿5年，有必要把目前推動的各項施政，透過下鄉，由公職號召、動員，讓關心的人一起出席施政說明會，了解現在的進度；至於8月會碰到的公投議題，如果民眾或支持者想要了解，黨會一一說明。

先前傳出，有人質疑黨至今未成立選對會因應2022 年選舉，林錫耀被指是「派系秘書長」；林錫耀今天說，他不曉得講法從何而來，但大部分人認為，民進黨應該先把施政做好，至於成立選對會、研擬對策、討論人選，應該還不急，畢竟距離選戰還有1年8個月，其他政黨也還沒提出人選，民進黨按既有節奏，「一步步走、飯一口口吃」，比較務實。

至於選對會成立時間要在全代會之前或之後，林錫耀說，他沒有預設時間，由黨內共同討論決策。

與會人士轉述，今天黨務座談，基層提到，對於藻礁等議題應該多溝通；也有里長覺得公幼不足，希望中央加把勁。（編輯：謝佳珍）1100316

