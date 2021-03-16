遊覽車撞蘇花山壁釀5死10重傷 車輛2018出廠、有2次違規
記者陳致宇／台北報導
2021-03-16 18:38:49｜2021-03-16 20:05:42
蘇花公路東澳段今（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，造成5人死亡、10人重傷、30人輕傷，公路總局指出，該輛遊覽車於2018年1月出廠，共有2次違規紀錄，車輛定檢及駕駛資格均符合規定，事故原因尚待警消單位後續調查。
公路總局表示，今日下午4時35分於台9線114.7公里處發生騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車重大事故，已於下午4時50分成立「0316騰龍通運有限公司KAA-0853號遊覽車事故緊急應變小組」，並與消防局相關單位保持密切聯繫辦理後續相關事宜。公路總局說，該遊覽車含駕駛、導遊有45人，本次事故造成5人死亡、10人重傷、30人輕傷，目前已指派人員赴現場了解狀況；據了解，該行程是由好視野旅行社辦理「新店復興里－花蓮二日遊」，本日為該行程第2日，事故原因尚待警消單位後續調查。根據公路總局資料，事故車輛為騰龍通運有限公司所有KAA-0853號營業遊覽大客車定檢及駕駛人游○豪資格均符合規定。該輛遊覽車於2018年1月出廠，共有2次違規紀錄皆已結案。觀光局表示，傷者已分別送往羅東聖母醫院、蘇澳榮民醫院及羅東博愛醫院急救，本案旅行社已投保華南產物保險公司之旅行業責任保險（意外死亡200萬、意外傷害醫療20萬元），旅行社目前已派員趕赴現場慰問及處理，觀光局已責請旅行社協助罹難者家屬給予必要協助，並應妥善照護旅客，另與旅行業商業同業公會全國聯合會已成立緊急應變小組協助旅行社處理後續事宜。此外，因事故影響，蘇花公路進行交通管制，北端在蘇花改蘇澳隧道北口；南端在台9線123k鐵閘門管制，原則上除公務車輛外，只出不進。