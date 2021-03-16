巷仔內／王定宇公關危機引三傷 租客標籤恐貼滿從政路
記者胡宥心／特稿
2021-03-16 20:02:07｜2021-03-16 20:02:57
已婚民進黨立委王定宇與民進黨新聞部主任顏若芳爆發同居疑雲，男方堅稱是「房東房客」關係，又頻上媒體放厥詞，女方為顧及公領域形象、暫緩對外公開發言，一樁同居疑雲，男女結果大不同。民進黨的府黨危機大作戰，恐怕未必已平安渡過，尤其王定宇面對媒體時屢屢自爆的發言，更是自埋地雷，隨時可能引爆自己的政治前途。
第一傷是事件爆發第一天，因兩人身份關係，立刻成為媒體追逐焦點。不過，當天傳出親綠媒體民視、三立對此新聞噤聲，尤其是與王、顏兩人派系湧言會關係緊密的三立新聞幾乎鮮少著墨。友綠媒體噤聲，對王顏甚至民進黨已經傷害，擅長網路社群作戰的民進黨，不會不清楚這樣的「選擇性」新聞報導，在社群、網路風向當道、人設第一的時代，對黨內或當事人形象已經造成崩解影響，尤其當初關閉中天新聞台時的正反面討論歷歷在目，電視台的選擇性報導，已經讓同居疑雲多添幾筆談資。第二傷則是「成也網路，敗也網路」，王定宇擔任立委後，習慣在臉書報告每天狀態、事件，長期擔任外交國防委員會立委的他，「不自覺」地透露少為外人知道的軍事、外交訊息甚或照片，同黨同志私下議論王「遊走洩密邊緣」的行徑，但始終沒人捅破。王定宇卻在危機處理過程中，同樣用網路警告部分討論他打卡地點的發文，還說要「刻意毀謗的就好自為之」，沒消除平日業障，還增添一筆囂張氣焰。第三傷就在媒體終於等到王定宇本人出面回應，卻得到「8000元房租太貴」、「不租了」等幾乎是搬油救火字眼，媒體當場追問王：「最近有跟顏若芳聯絡時」，王定宇脫口反問記者：「你最近有跟你媽媽連絡嗎？」這類情緒字眼，媒體被問候媽媽問候得莫名期妙，但卻讓這把同居疑雲火，又燒了整整一天。民進黨對顏若芳的處置相對安全溫和，另一邊王定宇卻是不斷添加柴火，讓一群黨內幕僚看得捏把冷汗。黨主席蔡英文金句「謙卑、謙卑、再謙卑」，講歸講，遇事的危機處理，卻看不出謙卑之處。再者，王定宇在民進黨內也算明日之星，不但是黨內新興派系召集人，也是台南市被看好的未來市長人選之一，如今卻陷入解釋不清的租屋疑雲，又因為一時情緒顯露出的傲慢，不知看在綠營支持者眼中是何滋味，但這樣的政治公關操作，恐成為負面教材，不論王定宇和顏若芳是真有情愫或只是週刊誤解，王的態度恐已經讓他在從政路上的負面標籤被貼好貼滿。