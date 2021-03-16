遊覽車蘇花撞山壁釀6死 司機工時曝光
記者陳致宇／台北報導
2021-03-16 19:23:16｜2021-03-16 20:19:54
蘇花公路東澳段今（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，造成6人死亡、10人重傷、30人輕傷，根據公路總局資料，事發車輛於2018年1月出廠，共有2次違規紀錄，遊姓駕駛人過去也沒有重大違規，事故發生前駕駛時間為3小時19分，前一日駕駛時間為4時47分，詳細事故原因還有待調查。
公路總局主秘林福山表示，第一時間已成立緊急應變小組，並派員分赴各醫院探視傷患，該遊覽車公司負責人已前往醫院慰問及發放慰問金（受傷2,000元、死亡5萬元）。據了解，事故車輛於2018年1月出廠，最近一次檢驗日期110年1月19日，下次定檢日為111年1月17日，游姓駕於2000年3月30日取得職業聯結車駕照，車駕籍均正常，駕駛無違規紀錄未結，目前看起來人跟車均符合規定。該公司已依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。林福山指出，初步瞭解，游姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時19分，前1日駕駛時間為4時47分，已要求騰龍通運有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成台北區監理所今日前往該公司全面安全查核，並將持續輔導強化該公司人車安全管理措施。至於事故原因，林福山說，目前還無法判斷，必須等到更詳細的鑑定資料才能了解，尚待警消單位後續調查。