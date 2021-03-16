NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

遊覽車蘇花撞山壁釀6死　司機工時曝光

記者陳致宇／台北報導

2021-03-16 19:23:16｜2021-03-16 20:19:54

蘇花公路車禍(圖／宜蘭縣消防局提供）
▲蘇花公路東澳段今（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，根據公路總局資料，遊姓駕駛人過去也沒有重大違規，事故發生前駕駛時間為3小時19分。（圖／宜蘭縣消防局提供）
蘇花公路東澳段今（16）日下午4時許發生遊覽車撞山壁意外，造成6人死亡、10人重傷、30人輕傷，根據公路總局資料，事發車輛於2018年1月出廠，共有2次違規紀錄，遊姓駕駛人過去也沒有重大違規，事故發生前駕駛時間為3小時19分，前一日駕駛時間為4時47分，詳細事故原因還有待調查。
我是廣告 請繼續往下閱讀
公路總局主秘林福山表示，第一時間已成立緊急應變小組，並派員分赴各醫院探視傷患，該遊覽車公司負責人已前往醫院慰問及發放慰問金（受傷2,000元、死亡5萬元）。
據了解，事故車輛於2018年1月出廠，最近一次檢驗日期110年1月19日，下次定檢日為111年1月17日，游姓駕於2000年3月30日取得職業聯結車駕照，車駕籍均正常，駕駛無違規紀錄未結，目前看起來人跟車均符合規定。該公司已依規定投保強制汽車責任保險200萬元、乘客責任保險200萬元並加保任意險100萬元，另有旅平險200萬元。
林福山指出，初步瞭解，游姓駕駛人本日至事故發生時駕駛時間3小時19分，前1日駕駛時間為4時47分，已要求騰龍通運有限公司妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，並已責成台北區監理所今日前往該公司全面安全查核，並將持續輔導強化該公司人車安全管理措施。
至於事故原因，林福山說，目前還無法判斷，必須等到更詳細的鑑定資料才能了解，尚待警消單位後續調查。
 
關鍵字

NOW民調中心

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

3月12日，北歐的丹麥、挪威及冰島三國宣布暫緩施打AZ疫苗，後續包括荷蘭、義大利等國家也宣布暫緩施打該疫苗。若指揮中心宣布可免費施打AZ新冠疫苗，您會？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
您逛過IKEA敦北店嗎？

您逛過IKEA敦北店嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

雙帥對決！蔣萬安 VS 吳宜農，您覺得誰最帥？

蔣萬安
吳宜農
42%58%
2021-03-16-2021-03-22

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
10.68%89.32%
2021-03-10-2021-03-16
即時
推薦閱讀