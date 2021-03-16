賴清德參訪愛肯樂活工場 呼籲國人行動支持自閉兒
新頭殼newtalk
2021-03-16 21:36:59
副總統賴清德今（16）天參訪「財團法人台北市自閉兒社會福利基金會附設愛肯樂活工場」，在學員的協助下一同手工製作饅頭。賴清德表示，一同支持樂活工場的產品，大家每多出一份力量，他們的生活就多一份安穩，就能夠繼續成長。
賴清德指出，自閉症的孩子在生理上，對感官刺激的接收異於常人，有時候反應比較小、比較少，而且對特定項目沒有感覺，因此語言的表達能力及掌握受到影響，在這種狀況之下，他們要建立起互動的感情會比較困難，也常常會有固著式、重複性的行為，所以一個家庭如果沒有專業、時間及耐心，其實是沒有辦法照顧這樣的孩子。賴清德表示，愛肯樂活工場非常專業，分析每一個工作的細節，針對輔具進行各種安全測試，並根據受聘僱學員的特性，分配不同的工作及給予指導，經由工作讓學員們瞭解到工作的意識、對工作的態度，也培養了工作的能力，並在過程中建立起互動的感情，這些都是長期經由工作等職能治療建立起來的能力，是相當重要的。賴清德強調，愛肯樂活工場不僅是一個工場，提供學員們穩定的就業機會，不至於對家庭造成負擔，也讓學員們可以有固定的生活及成長，愛肯樂活工場就是學員們的家，自閉兒社會福利基金會王美琦董事長就像學員們的母親，愛護自己的小孩，令人相當感動。賴清德向國人呼籲，政府固然關心身心障礙兒，但政府的能力還是有局限性，非常需要基金會共同努力，一起合作照顧需要幫助的身心障礙及弱勢者。國人可以支持自閉兒社會福利基金會及愛肯樂活工場的產品，不僅有販售饅頭，也因應不同的節日，販售不同的禮盒，大家每多出一份力量，他們的生活就多一份安穩，就能夠繼續成長。新聞來源為Newtalk 新頭殼