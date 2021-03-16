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不斷更新／新店里民出遊遇劫！蘇花公路遊覽車撞山釀6死

記者林莞茜／綜合報導

2021-03-16 22:09:01

蘇花公路車禍(圖／宜蘭縣消防局提供）
▲蘇花公路今（16）日發生遊覽車撞山壁車禍，截至晚間8點已釀6死、39人輕重傷。（圖／宜蘭縣消防局提供）
（22:00更新）
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交通部長林佳龍晚間約21時57分抵達蘇澳榮民醫院慰問蘇花公路遊覽車事故傷者，稍早接受媒體訪問時表示，這起事故公路總局在第一時間有做回報，交通部也成立搶救應變中心，根據初步掌握的監理資料，掌握的監理資料，這輛遊覽車有進行定時採檢、司機也沒有超時工作等情形，同時排除天候路況問題問題，真正肇事原因檢調與相關單位都在進行調查中。
林佳龍說，宜蘭到花蓮的蘇花改路段完成後，已經啟動蘇花公路安全的提升計劃「蘇花安」，目前目前正在進行綜合目前正在進行綜合期中報告，2年內完成計劃的核定與環境評估，119年年就能夠來啟動蘇花安，整個蘇澳到花蓮的路段安全就能更加提升。
（21:10更新）
目前蘇花公路事故發生點已完成拖吊作業，事故路段已回復雙向通車。
交通部長林佳龍將於晚間22時整前往蘇澳榮民醫院慰問蘇花公路遊覽車事故傷者。
蘇花公路東澳段今（16）日下午16時許發生一輛搭載45名旅客的遊覽車撞山壁意外，其中有6人死亡、11個人受重傷、13個受中傷以及14人受輕傷
據了解，該車45名乘客為新北市新店復興里里民，該團前往花蓮進行2天1夜旅遊，而今日已結束行程準備返回新北市。公路總局稍早指出，該團傷者分送至宜蘭縣4家醫院診療，分別有蘇澳榮總、羅東博愛醫院、陽明大學附設醫院以及羅東聖母醫院。
公路總局和觀光局也在第一時間成立應變小組，國家運輸安全調查委員會也立即趕赴現場進行調查。負責承辦該里民活動的「好視野旅行社」表示，車齡才2年多，會針對受傷旅客發放2000元慰問金，死亡旅客5萬慰問金。至於事故原因還仍待檢調進一步調查。
▲宜蘭縣蘇澳鎮台9線115K的附近，今（16）日發生一起遊覽車撞山壁的意外，造成20人死傷。（圖NOWnews製表）
▲宜蘭縣蘇澳鎮台9線115K的附近，今（16）日發生一起遊覽車撞山壁的意外，造成20人死傷。（圖NOWnews製表）
 
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