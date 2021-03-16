台南星級飯店不約而同推出鳳梨料理 大啖鳳梨正是時候
記者林怡孜/台南報導
2021-03-16 20:40:53
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許忠賢分享了五分鐘即可在家輕鬆端出星級料理祕訣，他於記者會當場示範鳳梨蝦球及夏威夷鳳梨炒飯二道菜色。許忠賢強調，用鳳梨入菜宜選八成熟的鳳梨，不易出水且酸甜滋味增添豐富口感。做「夏威夷鳳梨炒飯」油量必須足夠才能帶出蛋的香氣，以肉絲、蝦仁、香鬆一同拌炒，起鍋前加入新鮮鳳梨，風味更佳。「關廟鳳梨蝦球」秘訣在於將沙拉醬調入鳳梨汁、煉乳及檸檬汁增添香味，調味料醃十分鐘，蝦身沾太白粉及吉士粉後，炸約1分鐘撈起，淋上沙拉醬汁即可呈盤上桌。台南大員皇冠假日酒店也推出以鳳梨入菜的「好鳳味」美食。元素餐廳新菜色有鳳梨海鮮沙拉、鮮蝦沙拉佐鳳梨莎莎、鮮蝦鳳梨手捲、泰式鳳梨海鮮炒飯、鳳梨咕咾肉、爐烤梅花豬肉佐特製鳳梨醬、莎樂美香腸鳳梨披薩等，讓用餐民眾有新的賞味體驗。而以粵菜為指標的彩豐樓也推出包括鳳梨富貴蝦球、黃金鳳香蒸龍虎斑、鳳梨苦瓜雞湯等。其中「鳳梨富貴蝦球」的特色是在於酸中帶甜，鹹、香、辣中又帶有鳳梨的果香，層次豐富。289BAR也運用鳳梨調出多款飲品，軟性飲品鳳梨墨西多，以鳳梨汁取代檸檬汁，加入蘇打水與蘭姆酒調製的雞尾酒，顏色漂亮、果香清新，為女性喜愛。若喜歡微醺則可選擇鳳梨瑪格麗特或是鳳梨戴可麗。
台南市農業局指出，推估台南原銷往中國的6,000公噸鳯梨，已於第一時間透過產銷調節，啟動內銷多元通路、外銷、加工等策略，展開短、中長期措施因應。市長黃偉哲表示，由於許多民眾與企業的響應，鳳梨被中國大陸封鎖的危機初步解決，但台南鳳梨此時才要盛產登場，農業局依然需依據產銷策略，擴大國內通路管道，打開外銷市場，將「台南」兩字塑造成世界知名的鳳梨產地品牌。
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