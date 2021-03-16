台南星級飯店不約而同推出鳳梨料理 大啖鳳梨正是時候

近來各界紛紛投入搶救鳳梨大作戰，台南知名星級酒店不約而同推出鳳梨料理，不論是在家輕鬆做，或是至飯店品嘗美味鳳梨佳餚，都是推動鳳梨銷售的好方法。

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▲這道費工的關廟鳳梨蝦球，只要掌握主廚秘笈，人人都可在家輕鬆複製，重現美味（圖／記者林怡孜攝，2021,03,16）

× ▲這道費工的關廟鳳梨蝦球，只要掌握主廚秘笈，人人都可在家輕鬆複製，重現美味（圖／記者林怡孜攝，2021,03,16）

許忠賢分享了五分鐘即可在家輕鬆端出星級料理祕訣，他於記者會當場示範鳳梨蝦球及夏威夷鳳梨炒飯二道菜色。許忠賢強調，用鳳梨入菜宜選八成熟的鳳梨，不易出水且酸甜滋味增添豐富口感。做

台南大員皇冠假日酒店也推出以鳳梨入菜的「好鳳味」美食。元素餐廳新菜色有鳳梨海鮮沙拉、鮮蝦沙拉佐鳳梨莎莎、鮮蝦鳳梨手捲、泰式鳳梨海鮮炒飯、鳳梨咕咾肉、爐烤梅花豬肉佐特製鳳梨醬、莎樂美香腸鳳梨披薩等，讓用餐民眾有新的賞味體驗。而以粵菜為指標的彩豐樓也推出包括鳳梨富貴蝦球、黃金鳳香蒸龍虎斑、鳳梨苦瓜雞湯等。其中「鳳梨富貴蝦球」的特色是在於酸中帶甜，鹹、香、辣中又帶有鳳梨的果香，層次豐富。289BAR也運用鳳梨調出多款飲品，軟性飲品鳳梨墨西多，以鳳梨汁取代檸檬汁，加入蘇打水與蘭姆酒調製的雞尾酒，顏色漂亮、果香清新，為女性喜愛。若喜歡微醺則可選擇鳳梨瑪格麗特或是鳳梨戴可麗。

▲台南大員皇冠假日酒店推出的鳳梨墨西多，顏色討喜，果香清新，深受女性喜愛（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

× ▲台南大員皇冠假日酒店推出的鳳梨墨西多，顏色討喜，果香清新，深受女性喜愛（圖／台南大員皇冠假日酒店提供）

台南市農業局指出，推估台南原銷往中國的6,000公噸鳯梨，已於第一時間透過產銷調節，啟動內銷多元通路、外銷、加工等策略，展開短、中長期措施因應。市長黃偉哲表示，由於許多民眾與企業的響應，鳳梨被中國大陸封鎖的危機初步解決，但台南鳳梨此時才要盛產登場，農業局依然需依據產銷策略，擴大國內通路管道，打開外銷市場，將「台南」兩字塑造成世界知名的鳳梨產地品牌。